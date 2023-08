Podpisany w maju br. list intencyjny pomiędzy Grupą Accor a Grupą Polski Holding Hotelowy owocuje pierwszymi inwestycjami.

Przedstawiciele światowego lidera branży hotelarskiej oraz największej grupy hotelowej w kraju, z wyłącznie polskim kapitałem, podpisali umowę franczyzy.

W ramach współpracy będący częścią Grupy PHH nadmorski kurort Interferie Hotel Medical Spa w Świnoujściu zmienia szyld na należący do Grupy Accor brand premium Mövenpick.

Nowy Mövenpick Świnoujście Medical Spa Resort powita gości już za kilkanaście miesięcy.

Grupa Accor i Grupa Polski Holding Hotelowy ogłosiły partnerstwo w maju bieżącego roku, zapowiadając rebranding hotelu Interferie Hotel Medical Spa. Owocem współpracy jest podpisana przez strony umowa franczyzy. Przygotowania do otwarcia Mövenpick Świnoujście Medical Spa Resort wypełnione będą intensywnymi pracami modernizacyjnymi przygotowującymi hotel do wymogów marki Mövenpick oraz oczekiwań gości hoteli segmentu premium. Dzięki tej inwestycji goście odwiedzający Świnoujście będą mogli korzystać z szerokiego wachlarza usług na światowym poziomie, zaprojektowanych z myślą zarówno o turystach, jak i gościach biznesowych.

Patrick Mendes CEO Europe North Africa Accor i Gheorghe Marian Cristescu Prezes Zarządu PHH. Fot. Mat. pras.

Zarządzany przez naszego partnera hotel w Świnoujściu wspaniale wpisuje się w charakter marki Mövenpick nie tylko ze względu na swoje położenie w uzdrowiskowej części jednej z najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych w Polsce, lecz także za sprawą jego bogatej oferty rekreacyjnej i zabiegowej oraz nowoczesnemu zapleczu konferencyjnemu. Wierzę, że hotel Mövenpick Świnoujście Medical Spa Resort zdobędzie serca podróżników z Polski, Europy i świata – powiedział Frank Reul, VP - Development Accor Premium, Midscale&Economy, Eastern Europe, Balkans, Italy&Greece.

Mövenpick Świnoujście Medical Spa Resort zaoferuje gościom 308 pokoi, w tym apartamenty i rodzinne studia, a także dwie restauracje, rzemieślniczy browar oraz rozbudowaną strefę spa i wellness. Wyróżnikiem obiektu są profesjonalne gabinety z ofertą leczniczo-rehabilitacyjną. Goście biznesowi docenią natomiast hotelowe przestrzenie konferencyjne o łącznej powierzchni 740 mkw.

Interferie Hotel Medical Spa. Fot. Mat. pras.

Dzięki współpracy z Accor hotel Mövenpick Świnoujście Medical Spa Resort w pełni rozwinie swój potencjał. Know-how naszego partnera oraz rozpoznawalność jego marki wzmocnią pozycję rynkową naszego obiektu, a zmiana szyldu i związane z tym korzyści pozwolą nam dotrzeć z ofertą do jeszcze liczniejszej grupy turystów i gości korporacyjnych poszukujących atrakcyjnej destynacji nad Bałtykiem. Jestem pewien, że wspólnie z grupą Accor stworzymy zupełnie wyjątkowe miejsce na polskim wybrzeżu – powiedział Gheorghe Marian Cristescu, prezes zarządu, Grupa Polski Holding Hotelowy.

Mövenpick to wywodząca się ze Szwajcarii marka premium, której portfolio obejmuje obecnie ponad 110 obiektów na świecie – zarówno miejskich hoteli, jak i kurortów zlokalizowanych w topowych destynacjach turystycznych. Porozumienie w sprawie Mövenpick Świnoujście Medical Spa Resort otwiera kolejny rozdział ekspansji marki w Europie Środkowo-Wschodniej. Hotele Mövenpick powstają obecnie m.in. w Serbii i na Węgrzech, w kolejce są również otwarcia w Czechach i Estonii. W Polsce Mövenpick Świnoujście Medical Spa Resort dołączy do obiektów miejskich we Wrocławiu i Poznaniu oraz górskich kurortów w Karpaczu i Zakopanem.

