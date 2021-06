Accor i Międzynarodowe Stowarzyszenie Turystyczne Gejów i Lesbijek nawiązują współpracę

Accor oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Turystyczne Gejów i Lesbijek (IGLTA), organizacja działająca na rzecz rozwoju turystyki LGBTQ+, połączyły siły by zapewnić wszystkim podróżnym atmosfery otwartości i wzajemnego wsparcia.

W ramach planowanych działań Accor zamierza zwiększyć zaangażowanie w społeczność LGBTQ+.

Każdy pracownik, gość i klient może czuć się mile widziany i doceniany w zespołach i wszystkich lokalizacjach sieci Accor.

Partnerstwo jest wyrazem przekonania Accor o społecznych i ekonomicznych korzyściach płynących z turystyki LGBTQ+ oraz o potrzebie zapewnienia wszystkim podróżującym poczucia, że są mile widziani. Docierając do ponad 4 milionów członków społeczności LGBTQ+, dzięki platynowemu partnerstwu z IGLTA jest zobowiązaniem do promowania turystyki i sygnałem wartości grupy, jako firmy otwartej i sprzyjającej wszystkim społecznościom.

Accor chce odgrywać kluczową rolę w ustanawianiu i zapewnianiu standardów różnorodności i integracji. Wyzwania ostatniego roku tylko wzmocniły znaczenie społeczności i znaczenie wartości Grupy: integracji, równości i troski o innych. Te główne filary są nie tylko siłą napędową dla Grupy, wspierając innowacyjność, ale wpływają także na tworzenie integracyjnego środowiska, w którym wszyscy mogą się rozwijać.

Accor od lat angażuje się w działania na rzecz integracji, równości i różnorodności - czy chodzi o wdrażanie wewnętrznych zasad, promocję zewnętrznych kampanii, jak ibis „We are Open” czy sponsorowanie marszów równości.

- Pracownicy czy goście - to ludzie tworzą tożsamość naszego biznesu. Każdy spośród grona 260 000 pracowników z całego świata jest ambasadorem naszej misji, wartości i zasad. Chcemy wykorzystać ten wpływ by dać przykład równości i różnorodności razem we współpracy z IGLTA nie tylko w branży turystycznej, ale dla społeczności na całym świecie - mówi Duncan O'Rourke, CEO Accor Northern Europe

