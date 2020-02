Accor i Visa łączą siły

Partnerstwo to połączy program lojalnościowy Accor i światowe możliwości płatnicze Visa, by stworzyć nową kartę ALL Visa. Członkowie, którzy zamówią nową kartę Visa będą z niej mogli korzystać podczas codziennych zakupów wszędzie tam, gdzie akceptowana jest karta Visa. Accor będzie współpracować z partnerskimi instytucjami finansowymi i bankami Visa na kluczowych rynkach w całej Europie, Ameryce Północnej i Południowej, na Bliskim Wschodzie i obszarze Azji Pacyficznej w zakresie emisji karty ALL Visa. Karta będzie oferować klientom dopasowane do ich preferencji nagrody oraz możliwość zdobycia większej liczby punktów lojalnościowych przy zakwaterowaniu w hotelu grupy Accor czy też podczas robienia zakupów.

Dzięki partnerstwu z Visa, Accor zwiększy korzyści ze swego najnowszego programu lojalnościowego ALL–Accor Live Limitless dla swych 64 mln członków i ponad 250 mln klientów na całym świecie. Wprowadzenie karty ALL Visa pogłębi relacje grupy Accor z klientami – oprócz pobytu w hotelu członkowie wiodącego w tym sektorze programu lojalnościowego ALL będą mogli zbierać punkty, zdobywać nowe doświadczenia czy przedłużyć swój pobyt w hotelu.

Wprowadzenie kart płatniczych ALL Visa ma na celu wykorzystanie ekosystemu usług hotelowych Accor do zaangażowania klientów wykraczającego poza ich pobyt w hotelu, oferując im najlepsze na rynku korzyści i innowacyjne usługi elektroniczne i dla urządzeń mobilnych.

Te co-brandowe karty zwiększą zainteresowanie klientów usługami hotelowymi, przełożą się na wzrost ich wydatków oraz zwiększą możliwości rekrutowania do programu ALL nowych uczestników.

- Partnerstwo z Visa przyniesie Accor ogromne korzyści w naszej wspólnej podróży jaką jest opracowanie innowacyjnej co-brandowej karty płatniczej. Ta nowa inicjatywa zapewni wyjątkowe korzyści uczestnikom naszego programu lojalnościowego ALL i dodatkowo wzmocni jego powodzenie, powiększając bazę naszych klientów, wprowadzając dodatkowe poziomy ich zaangażowania i oferując im rozmaite korzyści, by jeszcze łatwiej zorganizowali pobyt w naszych hotelach i spędzali w nich więcej czasu. Rozwijanie programu ALL jest dla nas bardzo istotnym krokiem naprzód i ogromnie cieszy nas podjęcie współpracy z marką Visa, która jest partnerem dzielącym naszą pasję, jaką jest codzienne wynagradzanie i docenianie – powiedział Sébastien Bazin, prezes i dyrektor generalny Accor.

- Jesteśmy zachwyceni partnerstwem z Accor i współtworzeniem nowego programu lojalnościowego dla klientów. Dzisiejsi biegli w technologiach cyfrowych konsumenci oczekują nagród dopasowanych do ich indywidualnych potrzeb i oferujących nowe, wyjątkowe doświadczenia. Z ogromną ekscytacją oczekuję efektów połączenia hotelarskiej wiedzy eksperckiej Accor z możliwościami płatności elektronicznych i międzynarodowym zakresem sieci Visa. Ta współpraca przełoży się na powstanie atrakcyjnych produktów lojalnościowych i płatniczych, które będą wiodące na rynku usług hotelowych. – powiedział Al Kelly, prezes i dyrektor generalny Visa.