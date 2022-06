Accor jednoczy siły z mołdawską fundacją, by wesprzeć uchodźców z Ukrainy

Organizacja już w trakcie pierwszych dni kryzysu w Ukrainie udzieliła pomocy 3 tys. potrzebującym.

W ramach kompleksu "Madison Park" w Kiszyniowie na pierwszych uchodźców czekały żywność, najpotrzebniejsze artykuły oraz bezpieczna przestrzeń.

- Wsparcie dla naszej inicjatywy humanitarnej udzielone przez Grupę Accor to oceniona pomoc w tym trudnym czasie. W ostatnich tygodniach do Mołdawii przybyło ponad pół miliona obywateli Ukrainy. Niemal 100 tys. z nich nadal przebywa w naszym kraju. W takich okolicznościach rzeczą naturalną dla nas, jako hotelarzy, ugoszczenie i zatroszczenie się o potrzebujących. Współpraca z Accor w tym zakresie to kolejny dowód, że łączy nas wspólna wizja – stwierdza Ceslav Cuihrii, prezes Ceslav Cuihrii Foundation.

Fundacja została założona w 2021 roku z inicjatywy Ceslava Ciuhrii, przedsiębiorcy działającego w branży hotelarskiej, nieruchomości i biotechnologii w Mołdawii i Rumunii. Ciuhirii współpracował z Accor jako partner pierwszego z hoteli ibis Styles w Kiszyniowie. Na samym początku kryzysu uchodźczego przedsiębiorca otworzył drzwi kompleksu "Madison Park", oferując zakwaterowanie dla 150 osób.

Ponadto restauracja znajdująca się w budynku dostarczyła wyżywienie wszystkim goszczącym w nim osobom. Fundacja na rzecz uchodźców przekazała również darowiznę w wysokości 100 000 lei. Jednocześnie, w ramach kampanii zainicjowanej przez Stowarzyszenie Społeczne "Moldova AID", przekazanych zostało kolejne 80 tys. lei na zakwaterowanie i wyżywienie.

Hotelarstwo zawsze stawia ludzi na pierwszym miejscu, co stanowi fundament całej branży i naszej działalności. Cieszymy się, że możemy wesprzeć fundację Ceslava Cuihrii i nieść pomoc tym, których los zmusił do opuszczenia swoich domów i bliskich. Dzięki współpracy możemy zapewnić im namiastkę domu, za którym tęsknią – oznajmia Duncan O’Rourke, CEO Northern Europe, Accor.

Od samego początku zespoły Accor angażują się w różne formy pomocy organizowane w krajach sąsiadujących z Ukrainą, takich jak Mołdawia czy Polska.

- To dla nas zaszczyt, że mogliśmy i nadal możemy aktywnie przyczyniać się do wsparcia osób znajdujących się w trudnej sytuacji, zwłaszcza dzięki takim partnerstwom takie jak to, finansowane przez All Heartist Fund. Hotelarstwo to branża, która stawia człowieka w centrum wszystkich operacji. Troska o innych płynie z głębi naszych serc, dlatego cały czas rozważamy kolejne możliwości niesienia pomocy uchodźcom. Jesteśmy niesamowicie wdzięczni za pracę i poświęcenie osób takich, jak Sabina Bartyzel, SVP Operations Accor Eastern Europe, dzięki którym mogliśmy zagwarantować pomoc dla ludzi w potrzebie. – dodaje Laurent Picheral, Managing Director Group Solidarity i All Heartist Fund w Accor.

Accor uruchomił także specjalny fundusz „All Heartist Fund”, oferujący finansowe wsparcie dla pracowników i ich rodzin, a także akcji charytatywnych. Wszystkie inicjatywy mające na celu pomoc uchodźcom zostały sfinansowane z tego źródła. Ponadto Fundacja „Accor Solidarity”, wspólnie z Agencją ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) organizuje zbiórkę darowizn od pracowników Accor z całego świata, a uzbierana kwota zostanie dodatkowo zwiększona ze środków Fundacji. Accor przekazał także znaczną darowiznę dla Polskiego Czerwonego Krzyża na zakup niezbędnych produktów pierwszej potrzeby oraz dla Centrum Pomocy Humanitarnej PTAK, największego europejskiego punktu pomocy uchodźcom z Ukrainy, który powstał w Centrum Targowo-Kongresowym PTAK Warsaw Expo.