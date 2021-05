Accor łączy siły z Rafinem. Wrocławski Hotel Grand zamieni się w Mövenpick

Grupa podpisała z inwestorem Rafin umowę franczyzy na 180-pokojowy Hotel Mövenpick Wrocław, funkcjonujący dotychczas jako Hotel Grand.

Historyczny obiekt przejdzie rebranding i rozbudowę, aby przyjąć gości już na początku 2023 roku.

Za zarządzanie obiektem odpowiedzialna będzie wrocławska spółka Cohm.

Mövenpick Wrocław powstanie w ramach rozbudowy historycznego Hotelu Grand, położonego przy ul. Piłsudskiego. To miejsce pełne tradycyjnego piękna, działające przed wojną jako Hotel du Nord i uznawane za jedno z najbardziej eleganckich obiektów we Wrocławiu, a dziś znane każdemu miłośnikowi stolicy Dolnego Śląska.

Hotel zaoferuje 180 przestronnych, luksusowych pokoi, restaurację, bar i sale konferencyjne. Obiekt będzie również wyposażony w centrum fitness, SPA, a także podziemny parking.

To czwarty, po Mövenpick Kołobrzeg, Zakopane i Poznań, obiekt szwajcarskiej, pięciogwiazdkowej marki z portfolio Accor, zaplanowany w Polsce. Będzie to również drugi hotel Accor w historycznym budynku, obok powstającego Mövenpick Zakopane.

- Jest to nasza czwarta umowa podpisana w Polsce na hotel Mövenpick, co jest dowodem na to, że marka cieszy się renomą i zaufaniem wśród inwestorów. Jesteśmy pewni, że Mövenpick Wrocław, jako architektoniczna wizytówka miasta, zaoferuje Gościom zupełnie nową jakość wypoczynku w segmencie premium. Jestem bardzo szczęśliwy i dumny z faktu, że tak doświadczony właściciel hoteli we Wrocławiu, jakim jest spółka Rafin, wybrał właśnie sieć Accor do współpracy przy tym znaczącym projekcie. – podkreśla Jacek Stasikowski, Dyrektor ds. rozwoju sieci Accor.

Inwestorem jest spółka Rafin, doświadczona w zarządzaniu hotelami i rewitalizacją zabytkowych obiektów historycznych, będąca właścicielem czterech obiektów hotelowych zlokalizowanych we Wrocławiu. Za wyjątkowy projekt rozbudowy Hotelu Grand odpowiada wrocławska pracownia Greg Architekci.

