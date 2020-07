Accor ma przepis na udane i bezpieczne wakacje

Choć pandemia wielu z nas pokrzyżowała wakacyjne plany, badania pokazują, że znaczna większość Polaków spędzi urlop w kraju. To doskonała okazja, by odkryć na nowo polskie miejscowości turystyczne, kurorty i nieznane atrakcje. Dlatego Accor przypomina, o czym pamiętać w trakcie wyjazdu, na co zwracać uwagę, by spędzić w tym roku wymarzone wakacje.

Jak pokazuje najnowszy sondaż CBOS, 42 proc. Polaków nie rezygnuje z wyjazdu, a aż 80 proc. planuje wypoczynek w kraju. To dobry moment, by wybrać lokalne destynacje, wspierając krajową branżę turystyczną. Dlaczego warto wybrać hotel jako miejsce noclegu, jakie procedury bezpieczeństwa i higieny obowiązują w tego typu obiektach, o czym pamiętać podczas wyjazdu? Accor, właściciel znanych na całym świecie marek hotelowych, dzieli się praktycznymi poradami na ten sezon wakacyjny.

- Urlop w kraju nie musi wiązać się z rezygnacją z przygód i dobrej zabawy. Wiele hoteli dzisiaj posiada unikalne i różnorodne oferty dla lokalnych społeczności, gwarantując każdemu ucieczkę od codzienności i odkrycie na nowo uroków miejsca zamieszkania - mówi Luc Gesvret, Chief Marketing & Operations Officer Accor Eastern Europe.

Z szerokiego portfolio wiodących marek hotelowych od luksusowych po ekonomiczne, Accor posiada ofertę na każdy gust i kieszeń. Goście mogą wybierać spośród luksusowych basenów w hotelach Raffles, odkrywać francuski styl i szyk w Sofitelach, korzystać z czasu na relaks i naładowanie akumulatorów w Novotelach czy postawić na komfort z pełnym energii charakterem w ibisach. W każdej z lokalizacji czeka na nich rozszerzona gościnność od momentu przekroczenia progu hotelu.

- Miłośnikom eksplorowania lokalnych atrakcji turystycznych, obsługa hotelu służy poradą dotyczącą tego, co warto zobaczyć lub zrobić w danym miejscu - mówi Luc Gesvret.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

W obecnej sytuacji na całym świecie jedną z nadrzędnych kwestii przy planowaniu wyjazdu wakacyjnego, jest dbałość o przestrzeganie wszystkich norm, procedur i zasad higieny sanitarnej, dzięki którym każdy pobyt będzie bezpieczny. Hotele Accor we współpracy z czołowym dostawcą badań, inspekcji i certyfikacji na świecie, Bureau Veritas, opracowały ALLSAFE Label, który jest gwarantem przestrzegania rygorystycznych norm higieny i bezpieczeństwa sanitarnego we wszystkich hotelach. Wymóg dystansu społecznego, nowe zasady przebywania w przestrzeniach wspólnych, a także zaostrzone protokoły czystości, dezynfekcji i sprzątania pokoi to tylko niektóre z nich. Dodatkowo we współpracy z AXA Accor stopniowo wprowadza do swoich obiektów usługę podstawowej opieki medycznej dla gości przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań telemedycyny. Bezpieczeństwo gości i pracowników jest jednym z priorytetów grupy.

