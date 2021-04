Accor obiera nowy kierunek. W Złotych Piaskach powstanie pierwszy ibis Styles

Nowy obiekt zlokalizowany w malowniczym, uwielbianym przez Polaków resorcie Złote Piaski przywita pierwszych gości już w maju.

Dzięki umowie podpisanej z Valdemosa EOOD istniejący Roomer Hotel Golden Sands przejdzie rebranding i jako ibis Styles przyjmie pierwszych gości w maju 2021.

- Południowy Wschód Europy jest dla naszej Grupy bardzo istotnym rynkiem. W ciągu najbliższych lat Accor planuje wiele otwarć w regionie, oferując turystom zupełnie nowe doświadczenia w obszarze guest Experience. Dzięki naszej współpracy z Valdemosa EOOD możemy zaoferować gościom przybywającym nad wybrzeże Morza Czarnego unikalne doświadczenia z pobytu, jakie zapewniają hotele marki ibis Styles. Bułgarskie Złote Piaski to ośrodek wypoczynkowy uwielbiany przez turystów z Polski. Z kolei marka ibis Styles jest znana na całym świecie z wyjątkowych unikalnych motywów przewodnich i angażującego designu. Każdy z 550 hoteli poprzez kreatywny i niepowtarzany motyw kreuje wyjątkową histori, którą goście odkrywają na każdym etapie pobytu. Jesteśmy podekscytowani, że już niebawem odwiedzający nasz nowy hotel będą mogli okryć historię, jaką opowiada ibis Styles Roomer Hotel Golden Sands – mówi Catalina ROSU – Development Director Romania, Bulgaria, Republic of Moldova and Czech Republic.

Złote Piaski i bułgarskie wybrzeże Morza Czarnego to jeden z najpopularniejszych kierunków turystycznych wybieranych przez podróżnych z Rumunii, Polski, Ukrainy, Niemiec czy Wielkiej Brytanii. Tylko w samym 2019 roku ośrodek odwiedziło ponad 700 tysięcy turystów. Wierzymy, że dzięki naszej współpracy z Accor, pomimo obecnej sytuacji na światowym rynku, jeszcze więcej ludzi będzie miało szansę odkryć piękno i urok nadmorskich plaż i spędzić wymarzone wakacje w ibis Styles Golden Sands Roomer hotel – dodaje Tomash Kraev, Valdemosa EOOD Company.

Nowy hotel ibis Styles zaoferuje gościom 90 nowoczesnych i designerskich pokoi, restaurację z tarasem widokowym serwującą przysmaki lokalnej kuchni oraz zewnętrzny basen otoczony zielenią. Obiekt jest zlokalizowany w bliskiej odległości od głównej promenady resortu, w dystansie zaledwie 100 metrów od centrum Złotych Piasków. Otwarcie hotelu jest zaplanowane już na maj 2021 roku.