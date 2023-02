Sieć Accor uruchamia swój program Accor One Living. To pierwsza wielofunkcyjna platforma służąca integracji innowacyjnych rozwiązań operacyjnych i rozwojowi hoteli prowadzonych w różnych modelach zarządzania.

Celem Accor One Living jest wsparcie rozwoju i operacyjności hoteli.

Hoteli funkcjonujących zarówno w modelu franczyzowym, jak i zarządzanym, oraz pozostałych unikalnych projektów grupy.

Projektów takich jak przestrzenie co-workingowe, obiekty na długoterminowe pobyty czy prywatne kluby.

Stworzenie synergii pomiędzy tymi produktami i zarządzanie z poziomu jednego miejsca może wpłynąć na poprawę wyników finansowych projektu.

Zapewnić jednocześnie właścicielom hoteli i gościom unikatowe doświadczanie marek grupy.

Accor One Living umacnia pozycję Accor w kategorii markowych rezydencji. Obecnie Grupa posiada ponad 135 projektów rezydencji już funkcjonujących lub będących w fazie rozwoju, zgromadzonych w portfolio 22 marek. Dzięki Accor One Living, grupa planuje otworzyć ponad 125 nowych rezydencji w ciągu najbliższych lat, w tym flagowe hotele takie jak The OWO Residences by Raffles w Londynie, SO/Uptown Dubai Residences i Raffles Residences Boston Back Bay.

- Ogromny sukces, jaki odnieśliśmy w kategorii markowych rezydencji i wielofunkcyjnych obiektów, plasując się na pozycji lidera, posłużył za inspirację do stworzenia Accor One Living oraz wyznaczenia nowej ścieżki działań w tym zakresie. Nasze tempo rozwoju zawdzięczamy zróżnicowanemu portfolio atrakcyjnych marek Accor, zaangażowaniu w sukces naszych partnerów oraz ponad dwudziestoletniemu doświadczeniu, dzięki któremu jesteśmy liderem branży w tworzeniu wysoce pożądanych i angażujących społeczności konceptów – zaznacza Jeff Tisdall, Chief Business Oficer, Accor One Living. - Accor One Living zapewni niezrównaną wartość naszym partnerom inwestycyjnym, kreując niezwykłe miejsca do życia, pracy i zabawy dopasowane do potrzeb nowej generacji właścicieli, gości i podróżników z całego świata.

W ciągu ostatnich pięciu lat Accor zajął drugie miejsce na świecie w kategorii markowych rezydencji. To istotny sektor dla rozwoju grupy ze względu na rosnącą popularność wielofunkcyjnych projektów i rezydencji w branży hotelarskiej. Według Savills International Development Consultancy, sektor markowych mieszkań odnotował wzrost o 150 proc. w ciągu ostatniej dekady, tworząc ponad 100 000 lokali w 640 projektach na całym świecie.

Dzięki Accor One Living będziemy nadal motywowani przez silne relacje z właścicielami, którzy inspirują podejmowane przez nas projekty deweloperskie. Nasze realizacje oferują równowagę między prywatnością, ekskluzywnością i przywilejami wynikającymi z dostępu do usług i udogodnień znanych oraz lubianych marek Accor. Znaczenie satysfakcji, zadowolenia i lojalności partnerów znajduje odzwierciedlenie w naszym wiodącym w branży programie benefitów dla właścicieli, który przyznaje im status VIP niezależnie od tego, dokąd podróżują w ramach naszej sieci — dodaje Jeff Tisdall.

Jednym z kluczowych wyróżników Accor One Living jest dostarczanie rozwiązań dla partnerów z sektora hotelarstwa, inwestycji i nieruchomości, zapewniając kompleksowe wsparcie indywidualnych potrzeb, które obejmuje cały cykl życia każdego projektu. Począwszy od fazy planowania, Accor One Living współpracuje ze swoimi partnerami, aby zapewnić dostosowanie projektu, usług i korzyści do potrzeb docelowych nabywców domów. W fazie sprzedaży i marketingu zespół Accor pomaga partnerom komunikować charakter i doświadczenia, które zapewni marka, obsługa i właściciele rezydencji. Wreszcie, w fazie operacyjnej, platforma będzie nadal zapewniać niezbędne wsparcie – zwiększając rentowność hoteli dla partnerów inwestycyjnych i umożliwiając właścicielom domów doświadczenia, które w innym przypadku nie byłyby możliwe.

Zespół Accor One Living składa się z wyjątkowo utalentowanych specjalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie w projektach wielofunkcyjnych rezydencji markowych. Dzięki funkcjonowaniu w wybranych obszarach eksperci posiadają wiedzę niezbędną do realizacji strategii na konkretnych rynkach w zakresie inwestycyjnym. Inwestorzy i deweloperzy na rynku nieruchomości od dawna decydują się na współpracę z Accor w celu zwiększenia przychodów, dzięki globalnym platformom sprzedaży i dystrybucji oraz szerokiego portfolio marek grupy.

Accor One Living dodatkowo wspiera partnerów w zakresie rozwoju nieruchomości mieszkaniowych za pomocą specjalnej strony internetowej, która daje potencjalnym właścicielom domów możliwość zapoznania się z portfolio markowych rezydencji Accor na całym świecie i bezpośredniego kontaktu z zespołami sprzedaży i marketingu każdej z nich. Druga platforma wspiera właścicieli markowych rezydencji i partnerów inwestycyjnych narzędziem do marketingu wynajmu prywatnych rezydencji i nieruchomości hotelowych na długoterminowy pobyt.

„Apartamenty i wille” to wiodący przykład tego, jak Accor One Living dostosowuje rozwiązania dystrybucyjne do potrzeb prywatnych ofert wynajmu, jednocześnie pozwalając gościom czuć się jak w domu w dowolnym miejscu na świecie.

