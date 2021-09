Accor otwiera hotel premium w Czarnogórze

Czterogwiazdkowy ośrodek Swissôtel Kolašin położony będzie we wspaniałym paśmie górskim Bjelasica.

Stanowi idealne miejsce docelowe dla miłośników sportów zimowych.

Pierwsi goście zawitają do końca 2022 roku.

Nowy obiekt zaoferuje 116 nowoczesnych, wyjątkowych i komfortowych pokoi zapewniających iście niesamowite wrażenia. Goście otrzymają możliwość skorzystania z wytwornej restauracji, baru aperitif, strefy spa, przestrzeni biznesowej oraz przechowalni nart. Położony na wysokości 1600 m n.p.m., tuż przy stoku narciarskim, Swissôtel Resort Kolašin doskonale wkomponuje się w spektakularny krajobraz. Wystrój hotelu całkowicie integruje się z naturalną atmosferą, zapewniając luksusową atmosferę kurortu i esencję naturalnej witalności Swissôtel. Inwestorem i właścicielem hotelu jest firma Ski Resort Kolasin 1600 ltd.

Swissôtel Resort Kolašin stanie się częścią popularnego w Czarnogórze ośrodka narciarskiego K16 Resort. Ponadto powstaje również ośrodek zimowy, który za sprawą dodatkowych stoków narciarskich i kolejek linowych umocni Kolašin na europejskiej mapie sportów zimowych. Ośrodek K16 będzie składał się z 10 obiektów i 28 domków typu chalet. Otwarcie nastąpi w listopadzie 2022 roku.

- Południowo-wschodnia Europa kryje w sobie wiele perełek turystycznych i skarbów przyrody, które z dumą możemy odkrywać przed turystami z całego świata. Jesteśmy zachwyceni, że dzięki nowemu, wspaniałemu partnerstwu możemy wprowadzić naszą markę premium Swissôtel do bajkowej Czarnogóry. Swissôtel Resort Kolašin zapewni gościom naprawdę doskonałe wrażenia dzięki swojej lokalizacji, luksusowemu wzornictwu i wpasowaniu w spektakularne naturalne otoczenie. Góry zdefiniują doświadczanie hotelu i jego wystroju, umożliwiając gościom korzystanie z jego naturalnej witalności – mówi Dilek Sezer, Development Director, South Eastern Europe Accor.

- Wybranie Grupy Accor na naszego partnera nawet przez moment nas nie zastanawiało. Z dumą współpracujemy z globalnym liderem branży hotelarskiej, by zaprosić więcej gości z całego świata do odkrywania Czarnogóry w jej pełnej okazałości. Naszym celem jest stworzenie luksusowego hotelu ze szczególną dbałością o lokalną architekturę i atmosferę. Wszystko po to, by nasi goście czuli się zrelaksowani i komfortowo – dodaje Sonja Becanovic, PR Manager Company Ski Resort Kolasin 1600 ltd.

Swissôtel Hotels & Resorts to sieć ponad 4500 hoteli, kurortów i rezydencji, a także do około 10 000 najlepszych prywatnych domów na świecie.