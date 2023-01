Accor, wiodąca na świecie grupa hotelowa, rozbudowuje portfolio marki ibis Styles w Polsce uwielbianej przez gości za oryginalny design i unikalne motywy przewodnie.

Grupa podpisała umowę o zarządzanie z ISWM Real Estate Fund RAIF V.C.I.C.

Ltd we współpracy z Goliat Capital dotyczącą nowego hotelu ibis Styles w Warszawie.

To czwarty obiekt kreatywnej marki w stolicy, który pierwszych gości przyjmie jeszcze w tym roku.

ibis Styles to druga najpopularniejsza marka z portfolio Accor w Polsce, ceniona za wyjątkowy i angażujący wystrój oraz gwarancję unikalnych doświadczeń z pobytu. Dzięki współpracy z ISWM Real Estate Fund RAIF V.C.I.C. Ltd (“ISWM RAIF”) i Goliat Capital do turystycznej mapy Warszawy dołączy czwarty ibis Styles. W ramach umowy podpisanej przez Accor, funkcjonujący wcześniej hotel Holiday Inn Express przejdzie intensywny proces adaptacji do standardów i wymagań marki. W efekcie, liczący 124 nowoczesne i komfortowe pokoje ibis Styles Warsaw Airport, przywita pierwszych gości jeszcze w tym roku. Nowy hotel zaoferuje oprócz pokoi Lobby Bar, restaurację, 3 sale konferencyjne i parking.

Cieszymy się, że wraz z nowym projektem w Warszawie będziemy mogli zaoferować osobom odwiedzającym stolicę kolejny obiekt z portfolio lubianej rodziny hoteli ibis Styles. To szansa na dalszy rozwój i umocnienie pozycji tej marki w Polsce, która jest drugą, po Mercure, najpopularniejszą marką w kraju z bogatej oferty Accor. Kolejny projekt realizowany wspólnie z ISWM RAIF to dowód na wzajemne zaufanie i partnerskie podejście do biznesu hotelowego. Jesteśmy przekonani, że kreatywny świat ibis Styles wzmocni naszą ofertę w tej lokalizacji Warszawy i przyciągnie turystów zarówno z naszego kraju, jak i z całego świata– mówi Jacek Stasikowski, Development Director Poland Accor.



Hotele ibis Styles słyną z niepowtarzalnego designu i unikalnych motywów przewodnich, którego nie zabraknie w ibis Styles Warsaw Airport. Oryginalnie zaprojektowane hotelowe wnętrza zabiorą gości w podróż śladami słynnego serialu "Gambit Królowej", poprzez eklektyczne przestrzenie, pełne różnorodnych form, faktur i wzorów nawiązujących do fabuły tej słynnej produkcji. Połączenie przestronnych pokoi, miejsca do pracy, sal konferencyjnych i ciekawej oferty gastronomicznej sprawi, że nowy hotel ibis Styles będzie idealnym miejscem zarówno dla gości biznesowych, jak i turystycznych.

Jesteśmy podekscytowani, że możemy ponownie współpracować z grupą Accor, światowym liderem branży hotelarskiej, którego wyróżnia wieloletnie międzynarodowe doświadczenie, kreatywne koncepcje i wyjątkowe realizacje. To nasz pierwszy projekt w Polsce, na który czekamy z niecierpliwością. Warszawa jest ważnym ośrodkiem kulturalnym i biznesowym, który przyciąga turystów i biznesmenów z całej Europy. Mamy nadzieję, że dzięki wyjątkowym wnętrzom i dogodnej lokalizacji, pobyt w ibis Styles Warsaw Airport sprawi, że zwiedzanie stolicy Polski będzie jeszcze bardziej ekscytujące – mówi Andreas Michael, Chief Executive Officer & Chief Portfolio Manager ISWM RAIF.



Zlokalizowany w pobliżu Lotniska Chopina i jednego z centrów biznesowych miasta ibis Styles Warsaw Airport będzie idealnym wyborem dla gości biznesowych i turystów. To drugi obiekt Accor objęty umową o zarządzanie w tej części Warszawy, po podpisanym niedawno Tribe Warsaw Airport (266 pokoi).

Kreatywny design i angażująca atmosfera pełna zabawy – na to może liczyć każdy gość wybierający pobyt w hotelach ibis Styles. Dzięki niepowtarzalnym wystrojom wnętrz, które bazują na starannie i precyzyjnie dobranym motywie przewodnim, każdy obiekt tej marki gwarantuje atmosferę pełną optymizmu, w nowoczesnym, nieskomplikowanym otoczeniu. Klimat hotelu tworzą również pracownicy, którzy zaskakują gości drobnymi i przyjemnymi niespodziankami sprawiającymi, że każdy pobyt jest dopasowany do indywidualnych potrzeb gości. Pary, rodziny, znajomi i goście biznesowi – każdy znajdzie coś dla siebie w hotelach ibis Styles funkcjonujących w ponad 560 obiektach w ponad 45 krajach.





