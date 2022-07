Accor podsumował I półrocze. II kwartał wyraźnie lepszy, wynik powyżej 2019 roku

Poprawa wyników odzwierciedla powrót turystów do hoteli i wzrost liczby podróżujących. Turystów krajowych, wyjeżdżających w celach biznesowych i wypoczynkowych. Odzwierciedla także ponowne otwarcie granic i wznowienie międzynarodowych wyjazdów. Sytuacji towarzyszył gwałtowny wzrost cen, napędzany popytem i rosnącą inflacją.

W bieżącym kwartale Accor Ponownie odnotował bardzo silny wzrost biznesu, pierwszy raz przekraczając poziomy wyników sprzed sytuacji pandemicznej. To wyraźne odbicie we wszystkich regionach. Zauważamy je w każdym segmencie naszych marek - komentuje Sébastien Bazin, Chairman and Chief Executive Officer Accor.