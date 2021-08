Accor podsumowuje I półrocze. Od maja wyraźne ożywienie w branży hoteli

W pierwszym półroczu 2021 Accor odnotował przychód w wysokości 824 mln euro, a zysk netto grupy powrócił do dodatniego poziomu 67 mln euro. EBITDA na poziomie 120 mln euro wskazuje na tendencję do ożywienia ze znaczną poprawą w porównaniu do pierwszego półrocza 2020 roku - podał Accor w komunikacie.