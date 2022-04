Accor prezentuje nową ofertę rezerwacji wyjazdów i spotkań służbowych

Accor prezentuje nową ofertę dla podróżujących służbowo. Do 30 czerwca goście dokonujący rezerwacji na okres do końca sierpnia będą mogli skorzystać z elastycznych warunków planowania pobytu.

Nowe warunki to m.in. możliwość bezpłatnego anulowania rezerwacji spotkań i wydarzeń czy prowizja za depozyt pobierana w momencie płatności.

Accor tym samym prognozuje wzrost rozmów i spotkań biznesowych na żywo. W konsekwencji, według szacunków Accor, przedsiębiorcy mają odnotować wzrost przychodów.

Z najnowszego raportu Accor Northern Europe na temat trendów w podróżowaniu na najbliższe lata wynika, że elastyczność i przejrzyste zasady rezerwacji są dzisiejszym „must have”. Jak wskazuje badanie, jeden na trzech ankietowanych Europejczyków oczekuje większych możliwości w zakresie zmian w rezerwacjach, a 28 proc. chciałoby, aby jasne zasady anulowania były standardem. Accor zaznacza także, że przedsiębiorcy spodziewają się wzrostu przychodów o średnio 1/4 dzięki powrocie rozmów i spotkań na żywo.

Nowa oferta dla podróżujących służbowo

W odpowiedzi na najnowsze trendy i rosnące zapotrzebowanie na bezpośrednie spotkania, Accor przygotował nową ofertę dla osób podróżujących służbowo oraz planujących wydarzenia. Do 30 czerwca 2022 roku goście dokonujący rezerwacji na okres do końca sierpnia będą mogli skorzystać z nowych, elastycznych warunków.

Obejmują one m.in: możliwość bezpłatnego anulowania rezerwacji spotkań i wydarzeń dla maksymalnie 30 osób, z 14-dniowym wyprzedzeniem, prowizję za depozyt pobieraną w momencie płatności oraz prowizję pobieraną za cenę całkowitego anulowania.

- Nowa oferta, opracowana z myślą o klientach biznesowych, powstała w celu zapewnienia gościom większej swobody i komfortu przy dokonywaniu rezerwacji - wskazują przedstawiciele Accor.

Accor podąża za zmianami w trendach

Według statystyk, firmy coraz częściej nawiązują osobiste relacje z klientami i współpracownikami. Badania Accor pokazują, że osoby prowadzące działalność biznesową spodziewają się średnio 23 proc. więcej transakcji i 25 proc. więcej przychodów po rozmowach na żywo. - Dlatego z przyjemnością nawiązujemy do zmian w trendach, oferując wygodne i elastyczne rozwiązania w zakresie rezerwacji doskonałych miejsc do spotkań – przyznaje Dana Lewis, VP MICE, Leisure & Luxury M&E Accor.

Osoby korzystające z nowej oferty konferencyjnej poprzez narzędzie Accor ALL Meeting Planner otrzymają dodatkowe korzyści. Przy każdej rezerwacji mogą zbierać punkty, za które zostaną nagrodzeni zniżkami na kolejne wydarzenia.

Ekologiczny pobyt

Goście hotelowi i organizatorzy otrzymują także dostęp do specjalnego kalkulatora Accor obliczającego ślad węglowy pobytów i imprez. Skorzystanie z niego daje szansę uzyskania dodatkowego rabatu dla podróżujących w delegacji. Dzięki temu mogą oni także wesprzeć Accor w dążeniu do zerowej emisji dwutlenku węgla oraz zrównoważonego rozwoju.