Accor zapowiada ambitne plany na rok 2023 i otwarcia nowych hoteli na terenie Europy Północnej, w tym w Warszawie, Karpaczu i we Wrocławiu. Prezentujemy wybrane nowe hotele.

Do wyjątkowej mapy obiektów wiodącej grupy hotelowej na świecie dołączą m.in. Raffles London at The OWO oraz odrestaurowana XX-wieczna rezydencja w Cozieni w Rumunii.

Turyści odkryją z Accor nowy wymiar Europy, podążając również szlakiem lubianych miejsc od Kopenhagi po Czarnogórę oraz od Wiednia po Tiranę.

Obfitujące w ultra-luksusowe, jak i skrojone na każdą kieszeń hotele zaspokoją potrzeby nowoczesnych podróżników, pozwalając im zanurzyć się w wyjątkowej atmosferze każdego z miejsc.

Grupa zachęca do odkrycia nowych lokalizacji, powrotu do uwielbianych miejsc, poznania lokalnej kultury i skosztowania autentycznej kuchni – pobyt w hotelach Accor w Europie Północnej to niezapomniane doświadczenia.

Wśród pasjonujących destynacji można znaleźć: Londyn, Wiedeń, Kopenhagę, Bredene w Belgii, Hamburg i Bielefeld, Budapeszt i Jezioro Balaton, Okol w Bułgarii, Park Narodowy Żelazna Brama i Cozieni w Rumunii, Tbilisi, Kolasin w Czarnogórze, Tiranę w Albanii oraz rodzimą Warszawę, Karpacz i Wrocław.

Mövenpick Wrocław – Polska

Hotel jest położony naprzeciwko Dworca Głównego, znany wcześniej jako Hotel du Nord z 1903 roku, stał się jednym z najlepszych hoteli w ówczesnym mieście, a zarazem jego ikoną.

Mövenpick Wrocław, mat.pras.

Otwarcie zrewitalizowanego Grand Hotelu, a późniejszego Mövenpick Wrocław, będzie wkrótce jednym z najgłośniejszych wydarzeń w regionie. Mövenpick Wrocław to także jeden z pierwszych obiektów szwajcarskiej marki w Polsce.

Najważniejsze informacje:

177 pokojów,

Restauracja, bar, hol z salonem,

Pomieszczenia do rozmów i spotkań,

Centrum Fitness i SPA,

Podziemny parking.

Sanssouci Karpacz - MGallery – Polska

Karpacz to miasto uzdrowiskowe i centrum narciarskie w południowo-zachodniej Polsce, a także jeden z najważniejszych ośrodków turystyki górskiej. Uwielbiany przez lokalnych i zagranicznych turystów ośrodek dołączy do butikowej kolekcji wyjątkowej marki MGallery.

Nowy obiekt wraz z panoramicznym widokiem na okolicę doczeka się otwarcia po przebudowaniu zabytkowego Sanssouci Hotel Karpacz z początków XX wieku.

Najważniejsze informacje:

101 pokojów,

restauracja,

sala konferencyjna,

Strefa SPA i Wellness.

Raffles London at The OWO – Wielka Brytania

Już wiosną przyszłego roku historyczny budynek Old War Office zostanie przekształcony w Raffles London at The OWO, tworząc nową lokalizację w sercu Whitehall. Ta jedyna w swoim rodzaju posiadłość wraz ze 120 pokojami i apartamentami, 85 rezydencjami, rozległym Centrum SPA, 3 barami i 9 restauracjami, w tym trzema nagrodzonymi gwiazdką Michelin, otworzy się dla londyńczyków i zagranicznych gości po raz pierwszy w swojej 100-letniej historii.

Najważniejsze informacje:

120 pokojów i apartamentów,

85 unikalnych, markowych rezydencji;

9 restauracji i 3 bary,

Centrum SPA sygnowane markami Guerlain I Pillar Wellbeing.

Pullman Okol Resort Golf & Spa – Bułgaria

Hotel położony zaledwie 30 km na południowy wschód od Sofii i tylko 20 minut jazdy od jednego z największych bułgarskich ośrodków narciarskich – Borowca, będzie częścią jednego z największych kompleksów rozrywkowych w kraju.

Pullman Okol Resort Golf & Spa, mat.pras.

Powrót do natury: ośrodek otoczony piękną przyrodą stanowi część inwestycji Okol Lake Park znajdującej się nad brzegiem jeziora Iskar. Wystrój hotelu inspirowany jest okoliczną naturą i bułgarskim dziedzictwem kulturowym.

Najważniejsze informacje:

140 wysokiej klasy pokojów,

40 markowych rezydencji,

światowej klasy restauracje,

luksusowe Centrum SPA,

nowocześnie wyposażona strefa fitness,

przestronna przestrzeń MICE.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl