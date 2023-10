Poza nowymi projektami, Accor nie ustaje w modernizacjach i renowacjach już istniejących obiektów.

Od nowoczesnych hoteli miejskich inspirowanych lokalną kulturą po renowacje już istniejących obiektów i nowe destynacje – grupa Accor we współpracy ze sprawdzonymi partnerami z regionu nie zwalnia tempa i dynamicznie wzmacnia oraz rozbudowuje portfolio marek midscale i economy w Europie Środkowo-Wschodniej.

Wśród nowych projektów znajdują się flagowe hotele w Estonii czy na Węgrzech.

Z zamiłowania do lokalności i inspiracji miejscową kulturą i tradycją. Grupa Accor nieustannie poszerza portfolio marki o nowe kierunki i lokalizacje, zachęcając gości z całego świata do turystycznej eksploracji oczami lokalnych społeczności.

Od maja br. gości przyjmuje pierwszy hotel marki w Tallinie – Mercure Tallinn. Czterogwiazdkowy hotel oferujący 132 pokoje mieści się w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Ülemiste, nad brzegiem jeziora o tej samej nazwie i w odległości zaledwie kilkuset metrów od portu lotniczego Tallinn.

Bryła hotelu nawiązuje do innowacyjnego klimatu biznesowego otoczenia, a dzięki formom i materiałom przywodzącym na myśl taflę wody organicznie wtapia się w krajobraz jeziora Ülemiste, które zachwyca naturalnym pięknem oraz stanowi ważny element lokalnej kultury jako sceneria dla estońskich opowieści ludowych. Wszystko to znalazło wyraz we wnętrzach hotelu, których wystrój jest nowoczesnym ukłonem w stronę otaczającej Mercure Tallinn przyrody i związanych z nią lokalnych tradycji. Do dyspozycji gości jest strefa fitness z siłownią i sauną, centrum konferencyjne z trzema salami oraz hotelowa restauracja Le Lac i lobby bar.

- Przed oficjalnym dołączeniem do rodziny hoteli Mercure przez rok funkcjonowaliśmy jako „by Mercure”, tak by sprostać wyzwaniu i skutecznie odzwierciedlić charakter tej wyjątkowej marki. Proces trwający zaledwie rok to najlepszy dowód na nasze zaangażowanie. Jesteśmy dumni z tego sukcesu i każdego dnia zapraszamy gości do odkrycia wyjątkowego klimatu naszej dzielnicy z lokalnym kolorytem i światowym standardem Mercure, który pozostaje istotnym elementem tożsamości naszego hotelu – podkreśla Harles Tammeleht, Mercure Tallinn General Manager.

Grupa Accor zawarła umowę franczyzową z liczącą się na lokalnym rynku nieruchomości grupą Minimax, w ramach której nowa inwestycja w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Prisztiny jeszcze w tym roku powita gości jako Mercure Prishtina City.

Hotel będzie pierwszym obiektem w Kosowie działającym pod szyldem marki należącej do grupy Accor i zaoferuje gościom 75 nowoczesnych pokoi, restaurację, bar, przestronne części wspólne oraz w pełni wyposażone sale konferencyjne. Do ich dyspozycji będzie także centrum odnowy biologicznej, gwarantujące relaks i odprężenie w podróży. Obiekt jest częścią większej inwestycji grupy Minimax, w skład której wchodzi popularne centrum handlowe oraz nowoczesna dzielnica mieszkaniowa. Planowane otwarcie ma nastąpić jeszcze w tym roku.

- Ze swoim niesamowitym bogactwem i wielkim potencjałem turystycznym, region Europy Południowo-Wschodniej rozwija się w dynamicznym tempie, mając wiele do zaoferowania turystom z całego świata. Partnerstwa i projekty realizowane z zaufanymi lokalnymi partnerami odzwierciedlają naszą strategię i zaangażowanie w rozwój hotelarstwa i turystyki w regionie. Jesteśmy pewni, że nasze ambitne projekty ze światowej klasy ofertą hotelarską zwrócą oczy wielu turystów na malownicze destynacje i staną się kamieniami milowymi dla lokalnego rynku. Wierzymy, że dzięki wzajemnemu zaangażowaniu zdobędą serca wszystkich gości – podkreśliła Dilek Sezer, Senior Development Director – Accor Premium, Midscale & Economy Brands – South-Eastern Europe.

Dzięki umowie Accor z Balance 99 Zrt., legendarny czterogwiazdkowy hotel Magyar Kiraly mieszczący się w historycznym budynku w sercu odnowionej dzielnicy węgierskiego Székesfehérvár od tego lata zaprasza gości jako Mercure Székesfehérvár Magyar Király.

Czterogwiazdkowy hotel oferuje gościom 79 pokoi rozmieszczonych na dwóch piętrach, restaurację z zewnętrznym tarasem oraz Wine Bar zaprojektowany z wykorzystaniem oryginalnych cegieł z miejscowego zamku. Wystrój hotelu łączy 200-letnią historię budynku z akcentami nowoczesnego i współczesnego klimatu, czyniąc obiekt idealnym miejscem dla gości wypoczynkowych, biznesowych czy na imprezy okolicznościowe. Székesfehérvár, to rezydencja królewska, gdzie koronowano węgierskich królów. Dziś jest to historyczne miasto, zaliczane do 10 najlepszych miejsc turystycznych na Węgrzech.

Poza nowymi projektami, Accor nie ustaje w modernizacjach i renowacjach już istniejących obiektów, dzięki zacieśnianiu współpracy z lokalnymi partnerami. Dzięki temu czterogwiazdkowy Novotel Szeged na Węgrzech, zlokalizowany na brzegiem Cisy, po niemal dwóch latach zakończył proces modernizacji.

Goście mogą korzystać z odnowionych 140 pokoi, w których zamieszkała przyroda uchwycona na zdjęciach Bence Máté, jednego z najbardziej nagradzanych węgierskich fotografów w historii BBC World Competition. Fauna i flora kultowego środowiska Cisy nadają wnętrzom wyjątkową atmosferę, dzięki czemu bliskość rzeki definiuje każdy moment podróży. Ideą, jaka przyświecała modernizacji obiektu było połączenie estetyki i funkcjonalności, gwarantując bezpieczne zaplecze do odkrywania świata i niezapomnianych chwil. Dzięki temu hotel spełnia potrzeby zarówno rodzin, jak i osób podróżujących służbowo.

Jednym z planów w zakresie renowacji Accor jest także projekt ibis Bratislava Centrum, będący owocem kolejnej współpracy grupy z Mogotel, czołowym operatorem hotelowym z krajów Bałtyckich. W ramach nowego partnerstwa znajdujący się w stolicy Słowacji hotel ibis, przechodząc pod zarządzanie Mogotel, przejdzie gruntowną renowację. Cały proces pozwoli dostosować obiekt do aktualnych standardów marki, pod której szyldem będzie kontynuował swoją działalność jako obiekt franczyzowy.

Położony w historycznym sercu miasta hotel to jedyny w okolicy trzygwiazdkowy obiekt międzynarodowej sieci, który przyciąga gości doskonałym połączeniem przystępnej ceny i wysokiej jakości usług. Lokalizacja obiektu u stóp wzgórza, na szczycie którego wznosi się wspaniały Zamek Bratysławski, zapewnia łatwy dostęp do najważniejszych atrakcji urzekającego miasta.

