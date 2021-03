Accor rozbudowuje portfolio w regionie Bałkanów

Dzięki współpracy Grupy Accor z Balfin, na albańskiej riwierze powstanie pierwszy w kraju butikowy ośrodek wypoczynkowy pod marką MGallery. Zlokalizowany w Palasa hotel będzie liczył 112 luksusowych pokoi, a pierwszych gości przyjmie w kwietniu 2024 roku. To ważny krok w umocnieniu pozycji grupy w regionie i rozwoju albańskiego przemysłu turystycznego.

Zaangażowanie Grupy Accor w umacnianiu portfolio w Południowo-Wschodniej Europie nie zwalnia tempa, wraz z wprowadzaniem nowych marek na lokalnych rynkach. Grupa podpisała właśnie umowę franczyzową z Green Coast Hotel LLC, której częścią jest BALFIN – jedna z najbardziej znaczących grup inwestycyjnych w Albanii i całym regionie. Dzięki zawartej współpracy na jońskim wybrzeżu Morza Śródziemnego powstanie pierwszy hotel MGallery, który zapewni Albanii mocną pozycję na międzynarodowej mapie turystycznej. Unikalny butikowy hotel zaoferuje gościom 112 luksusowych pokojów i apartamentów pełnych lokalnej kultury i tradycji, która przeplata się z współczesnym i nowoczesnym wzornictwem. Bar i restauracja, strefa SPA oraz prywatna plaża zapewni wszystkim ekskluzywną i butikową przestrzeń w klasie premium.

- Albania jest wciąż nieoszlifowanym brylantem Bałkanów pełnym urokliwych destynacji sprawiających, że to miejsce, które trzeba odwiedzić. Z tego powodu cieszymy się, że możemy wprowadzić do tego kraju kolejne marki z portfolio Accor, w nadziei, że więcej turystów z całego świata będzie mogło odkryć jego uroki. Kolekcja butikowych hoteli MGallery zapewnia niesamowity początek do przedstawienia lokalnej kultury, tradycji i historii w iście luksusowym otoczeniu. Wierzymy, że pierwszy hotel MGallery w Albanii zdobędzie serca gości, dzięki niepowtarzalnej atmosferze i lokalizacji zapewniającej wymarzone wakacje – mówi Dilek Sezer, Development Director, South-Eastern Europe, Accor.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

Hotel Green Coast MGallery zaoferuje gościom szeroką ofertę gastronomiczną: restaurację, bar w lobby, ekskluzywne foyer, VIP klub i strefę bankietową przeznaczoną do spotkań. Dodatkowo każdy będzie mógł skorzystać ze specjalnych atrakcji w postaci zielonych przestrzeni na najwyższych piętrach, prywatnych loggi czy plaży wyłącznie dla gości hotelu.

- Współpraca z Accor to kamień milowy w rozwoju krajowego sektora turystycznego, dzięki której Albania stanie się jedną z destynacji klasy premium w regionie Morza Śródziemnego. Jesteśmy dumni z tego, że możemy połączyć siły i wspierać rozwój lokalnej gospodarki i międzynarodowej turystyki – dodaje Ardiana Sokoli, Real Estate Vice President, BALFIN Group.

Początek prac budowlanych jest planowany na ostatni kwartał 2021 roku, a otwarcie hotelu na kwiecień 2024 roku.

MGallery Hotel Collection to marka hoteli butikowych, gdzie kultura i historia przenikają się w nich z nowoczesnym designem i sztuką współczesną. Każdy z hoteli MGallery jest unikatowy, ale cechą wspólną są charakterystyczne elementy, dzięki którym wszystkie obiekty stanowią spójną kolekcję.