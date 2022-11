Rafał Krajewski nowym Content Managerem w Accor Eastern Europe. Do warszawskiego zespołu dołączył także Lesław Smoragiewicz jako Business Intelligence Analyst.

Grupa hotelowa Accor rozbudowuje własny zespół marketingu internetowego.

Do regionalnego biura Accor Eastern Europe powołano dwie nowe osoby.

Rafał Krajewski objął stanowisko Content Manager w Accor Eastern Europe.

Warszawski zespół wzbogacił się o rolę Business Intelligence Analyst, ktorą objął Lesław Smoragiewicz.

Obaj Panowie wcześniej byli związani z marką Accor.

Rafał Krajewski związany z branżą hotelarską jest od ponad 5 lat. Swoje pierwsze kroki stawiał w hotelu ibis Warszawa Centrum, gdzie był częścią zespołu Food & Beverage.

W 2019 roku objął pieczę nad całością działań hotelu w zakresie guest experience, duży nacisk kładąc na innowacje i rozwiązania cyfrowe rozwiązania. Angażował się w projekty marki ibis, takie jak np. kampania Tu Mieszka Muzyka oraz organizację w warszawskich hotelach eventów z cyklu MUSIC Live Gigs.

Po 5 latach współpracy z ibis Warszawa Centrum, Rafał Krajewski dołącza do regionalnego biura Accor w Warszawie jako Commercial Content Junior Manager. Do jego zadań będzie należeć nadzór nad przepływem treści marketingowej wewnątrz firmy. Accor liczy, że jego kreatywność przyczyni się do planowania i tworzenia atrakcyjnego contentu.

W trakcie kariery w hotelarstwie miałem okazję zobaczyć, jak działa hotel od kuchni. W ramach działań guest experience poznałem potrzeby gości i zespołu hotelowego. To cenne doświadczenie, które zbudowało we mnie umiejętność słuchania. Mam zamiar wykorzystać to na nowym stanowisku – mówi Rafał Krajewski, Content Manager w Accor Eastern Europe.

Do zespołu analityków dołącza Lesław Smoragiewicz w roli Business Intellingece Analyst. W ramach pełnionego stanowiska będzie odpowiedzialny za tworzenie nowych, a także rozwijanie już istniejących raportów, przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi.

Lesław Smoragiewicz

Lesław ma bogate doświadczenie zawodowe w branży hotelarskiej. Przez ponad 18 lat pracy doskonale poznać wyzwania różnych stanowisk sektora.

Swoją karierę rozpoczynał jako recepcjonista w hotelu Jurys Inn Manchester, w którym później został kierownikiem housekeepingu, a następnie objął stanowisko Night Managera. W 2008 roku przeniósł się do Mercure Warszawa Grand, gdzie został Kierownikiem Rezerwacji i Asystentem ds. Revenue.

Jako Multihotel Revenue Manager był odpowiedzialny najpierw za opiekę nad 5 hotelami na rynkach warszawskim i łódzkim, by później nadzorować 10 obiektów na rynku niemieckim.

- Choć w hotelarstwie pracuję już ponad 18 lat, wciąż bardzo cenię nowe doświadczenia i szansę rozwoju. Dzięki temu praca w tej branży nigdy nie nudzi, wręcz przeciwnie – jest dynamiczna, różnorodna i daje pozytywną energię. Nie mogę się doczekać nowych wyzwań i wyjść naprzeciw wszystkim potrzebom analitycznym – mówi Lesław Smoragiewicz Business Intelligence Analyst Accor Eastern Europe.

