Accor stawia na integrację nowoczesnych technologii. Otworzy w pełni cyfrowy hotel

Obiekt zaoferuje zdigitalizowane i bezkontaktowe rozwiązania na każdym etapie pobytu gościa, gwarantujące szybką i bezpieczną obsługę. Cyfrowy ekosystem obejmie takie rozwiązania i usługi, jak mobilny meldunek online, internetowy system płatności, cyfrowy klucz Accor Key, usługi F&B i obsługę hotelową za pośrednictwem Whatsapp w trakcie pobytu. Innowacyjne podejście do guest experience w pełni dopasowane do nowej rzeczywistości podróżowania rozpocznie się od londyńskiego hotelu i obejmie co najmniej 50 proc. obiektów grupy w najbliższych pięciu latach.

- W dzisiejszej rzeczywistości coraz więcej gości szuka możliwości podróżowania z maksymalnym ograniczeniem kontaktów oraz bezpieczną i intuicyjną obsługą, co właśnie chcemy im zaoferować w nowym hotelu. Nasze rozwiązania nie wiążą się z wprowadzeniem bezosobowej obsługi, ale integracji inteligentnych technologii zawsze w gotowości dla naszych gości. Technologie dzisiaj są częścią naszej codzienności, a teraz w pełni staną się hotelową rzeczywistością w zakresie guest expierience – mówi Carla Milovanov, SVP Customer Technology Services, Accor.

Zameldowanie się w hotelu będzie łatwiejsze dzięki inteligentnym bezkontaktowym rozwiązaniom online. Każdy gość będzie mógł samodzielnie zameldować się w hotelu z poziomu smartfona, tabletu czy laptopa. Accor rozszerza także istniejącą funkcjonalność szybkiego wymeldowania (FCO – Fast Check-Out) dla wszystkich gości, dostępną z poziomu urządzeń mobilnych i oferującą wysłanie faktury w formacie PDF na skrzynkę e-mail.

Autorska mobilna technologia Accor, FOLS, umożliwia obsłudze hotelu powitanie każdego gościa z łatwością, eliminując konieczność pracy recepcji na rzecz bezpośrednich interakcji. Wprowadzenie mobilnej wersji technologii daje załodze możliwość kontaktu z gośćmi za pośrednictwem systemów operacyjnych, pozwalających na zarządzanie codziennymi obowiązkami. Od wprowadzenia rozwiązania w 2018 roku technologia cieszy się dobrym odbiorem gości i pracowników hoteli, będąc inteligentnym wsparciem w codziennej pracy.

