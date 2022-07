Accor szykuje nowy hotel premium. Ma być wizytówką całego regionu

Accor zapowiada powstanie pod marką Swissôtel flagowego obiektu Thermal Resort, SPA and Health Center w Saparewa Banja w Bułgarii.

Resort będzie zarządzany przez Accor w ramach umowy z Aqua Treatment Ad Ltd, prywatną spółką specjalizującą się w rozwijaniu nieruchomości i w inwestycjach deweloperskich.

Nowy hotel przyjmie pierwszych gości w listopadzie 2024 roku.

Kompleks Swissôtel Sapareva Banya Thermal Resort, SPA and Health Center zaoferuje gościom 171 pokoi i apartamentów premium oraz willę VIP z pięcioma sypialniami, basenem typu infinity, a nawet jacuzzi. Na miłośników wrażeń kulinarnych czekać będą dwie restauracje, taras na świeżym powietrzu, lounge & lobby bar, whisky bar z pokojem gier, przestrzeń do spotkań, kącik ze szwajcarskimi specjałami oraz bar przy basenie z krytymi miejscami do siedzenia.

W części eventowo-konferencyjnej obiekt udostępni salę balową o powierzchni 400 mkw., dwie średniej wielkości oraz dwie mniejsze sale konferencyjne, przestronne foyer oraz bibliotekę i centrum biznesowe. W resorcie znajdą się również – strefa SPA i wellness z centrum fitness, salą do jogi, hammamem, salonami masażu, gabinetem kosmetycznym, saunami, kliniką medyczną oraz kilkoma basenami z naturalnymi wodami źródlanymi. Goście będą mogli korzystać z dużego zewnętrznego parkingu i kącika zabaw dla dzieci.

Bułgaria czeka na hotele z wyższej półki

Oprócz rozbudowanej oferty noclegowej, biznesowej i SPA, w Swissôtel Sapareva Banya Thermal Resort, SPA and Health Center znajdzie się również Centrum Diagnostyki Genetycznej, któremu towarzyszyć będzie Centrum Balneologii, będące atrakcją zarówno dla lokalnej społeczności, jak i gości z całego świata.

Inwestorem jest Aqua Treatment Ad Ltd, prywatna spółka zajmująca się rozwojem nieruchomości, która stworzy 5-gwiazdkowy wielofunkcyjny resort balneologiczny w Sapareva Banya.

Swissôtel kluczem do promowania regionu

Za sprawą ponad 700 naturalnych źródeł pełnych gorących i mineralnych wód, Bułgaria jest prawdziwym uzdrowiskowym rajem znanym w Europie już od czasów starożytnego Rzymu. Inwestycja na miarę Swissôtel Sapareva Banya Thermal Resort, SPA and Health Center przywróci regionowi jego dawny prestiż i sprawi, że znajdzie się w czołówce tego rodzaju kurortów – stwierdzili Elena Ristavaara i Martin Marinov, przedstawiciele Aqua Treatment Ad Ltd. Nasza współpraca z firmą Accor i jej wyjątkową marką Swissôtel stanowi klucz do promowania okolic Kiustendił jako idealnej destynacji turystycznej otoczonej górami, gorącymi źródłami i bujną zielenią – dodają.

Bułgaria jest dynamicznie rozwijającym się, niezwykle atrakcyjnym rynkiem południowo-wschodniej Europy. Może pochwalić się ogromnym potencjałem i znakomitymi możliwościami inwestowania. Ogłoszone właśnie powstanie Swissôtel Sapareva Banya Thermal Resort, SPA and Health Center wzmocni obecność grupy Accor w regionie i dostarczy światowej klasy produkt oraz usługi w najwyższym standardzie – mówi Maria Drăgulin, Accor Development Director for Romania, Bulgaria, Moldova and the Czech Republic.

W kraju jest duże zapotrzebowanie na usługi hotelarskie premium, nie wspominając o gościach z zagranicy. Czujemy się zaszczyceni, że Aqua Treatment Ad Ltd wybrała Swissôtel i Accor do zarządzania tym ambitnym projektem. Mamy pewność, że Swissôtel Sapareva Banya wprowadzi na bułgarski rynek nowe standardy i stanie się flagowym hotelem w tej części kraju – podkreśla Frank Reul, Head of Development at Accor for Eastern Europe.

Gmina Saparewa Banja jako główny partner zdecydowanie popiera projekt i będzie wspierać jego rozwój. Budowa tego najważniejszego dla Saparewa Banja kompleksu wprowadzi nasz region na szczyt najlepszych ośrodków uzdrowiskowych w Bułgarii, na Bałkanach i w Europie. Inwestycja pozwoli nam stać się jednym z najatrakcyjniejszych ośrodków turystycznych w kraju. Jesteśmy przekonani, że władze Saparewa Banja zadbają o ukończenie w jak najkrótszym czasie tej wyjątkowo ważnej inwestycji, a wszyscy mieszkańcy i - mam nadzieję - turyści zachwycą się perłą naszego miasta. Życzę sukcesów, cierpliwości i pomyślnych wiatrów w tym nowym przedsięwzięciu – obwieścił Kalin Gelev, burmistrz Saparewa Banja.

Kto stoi za projektem?

Funkcjonalność całego projektu opiera się na praktycznej i stale rozwijającej się wiedzy z branży hotelarskiej i wellness. Tożsamość i wystrój obiektu nawiązują do historycznej architektury sakralnej Bułgarii, odzwierciedlonej za pomocą współczesnych detali technicznych i materiałowych. Projekt powstał dzięki międzynarodowemu zespołowi SGI Architects odpowiedzialnemu za wytyczne i projekt wnętrz, a koordynację prac i uzyskiwanie zezwoleń nadzorowała URBA Arch.