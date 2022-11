W nowej zimowej ofercie Grupy Accor goście mogą otrzymać 25 proc. zniżki na rezerwację pobytu w hotelu na minimum dwie noce. Oferta obowiązuje w prawie 2 tys. obiektów grupy w całej Europie.

Zimowa promocja Accor: 25 proc. zniżki na pobyty w hotelach w Europie.

Koniec roku to idealny moment na zaplanowanie zimowych wakacji i niezapomniane przeżycia.

Zwiedzanie słynnych europejskich jarmarków bożonarodzeniowych, czas z bliskimi, pobyt na łonie natury, aktywny wypoczynek czy city breaki – dzięki nowej ofercie Accor pobyty w hotelach sieci są na wyciągnięcie ręki dla każdego podróżnika.

Grupa uruchomiła właśnie specjalną zimową ofertę, zachęcając gości do zdobywania nowych przeżyć i wspomnień. Oferta obowiązuje do 17 listopada, a ze zniżki 25 proc. mogą skorzystać osoby rezerwujące w tym czasie wyjazdy na okres od 15 grudnia 2022 do 5 marca 2023.

Członkowie globalnego programu lojalnościowego ALL – Accor Live Limitless dzięki zimowej wyprzedaży zyskają dodatkowe 10 proc. zniżki na wyjazdy.

Sofitel Warsaw, mat.pras.

Novotel Edinburgh Centre

Relaksujący wypoczynek zapewnia Novotel Edinburgh Centre w hotelowym podgrzewanym basenie i spa, by potem udać się na wieczorny koktajl, piwo rzemieślnicze i współczesną kuchnię serwowane w Tap Kitchen & Bar.

Pobyty dwudniowe od 373 zł za noc w pokoju klasy Standard z łóżkiem typu queen/twin, po uwzględnieniu 25 proc. zniżki.

Mercure Budapest Korona Hotel

Hotel zachęca do skosztowania świątecznego menu tematycznego i nacieszenia oczu okazjonalnymi dekoracjami.

Dwa noclegi w pokoju klasy Superior od 373 zł za noc, po uwzględnieniu 25% oszczędności.

ibis Styles Kraków Centrum, mat.pras.

ibis Styles Kraków Centrum

Zlokalizowany w sercu miasta ibis Styles Kraków Centrum to synonim nowoczesnego, miejskiego wystroju, przestronnych salonów i wygodnych sypialni. Idealne miejsce na odpoczynek po odkrywaniu tajemnic tego fascynującego miasta.

Dwudniowy pobyt od 170 zł za noc w pokoju klasy Standard Double/Twin Room, po uwzględnieniu 25% zniżki.

W zimowej promocji udział biorą następujące marki Accor: Adagio, Adagio Access, EtapHotel, Greet, Hotelf1, ibis budget, ibis Hotels, ibis Styles, Mercure, MGallery, Mövenpick, Novotel, Novotel Suites, Pullman, Rixos, Sofitel, Sofitel Legend, Swissôtel i Fairmont.

Z oferty skorzystać można w następujących krajach: Armenia, Andora, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Słowacja, Estonia, Francja, Gruzja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Izrael, Włochy, Kazachstan, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Mołdawia, Monako, Polska, Portugalia, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Holandia i Wielka Brytania.

