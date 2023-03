Accor świętuje otwarcie greet Wien City Nord w 21. dzielnicy Wiednia, we współpracy z operatorem hotelu Tristar Hotel Group. To pierwszy austriacki obiekt młodej i zrównoważonej marki hotelowej greet.

Marka hotelowa greet podbiła już serca świadomych finansowo i środowiskowo podróżnych we Francji i Niemczech.

Każdy z hoteli marki powstał z myślą o świadomym podróżowaniu i zaangażowaniu w promowanie pozytywnego wpływu na branżę turystyczną i hotelarską.

Wszystko dzięki wykorzystaniu mebli z drugiej ręki, zrównoważonych materiałów, nadawaniu drugiego życia codziennym przedmiotom i praktycznemu podejściu do hotelarstwa.

Nowy hotel, którego motywem przewodnim są wiedeńskie ogrody działkowe, oferuje gościom 96 pokoi, a także dużą przestrzeń wspólną ze strefą śniadaniową i przekąskową, barem i przytulnymi miejscami do pracy czy relaksu. W myśl filozofii marki hotelowy butik sprzedaje używane przedmioty na cele charytatywne, a dodatkowo w przyszłości będzie organizował rozmaite warsztaty dla gości i lokalnej społeczności.

To nie przypadek, że marka wybrała Austrię jako swoją najnowszą lokalizację w ogólnoświatowym portfolio. Według badania z 2021 roku 71 proc. ankietowanych Austriaków stwierdziło, że już teraz aktywnie przyczynia się do ochrony klimatu i świadomie podejmuje zrównoważone decyzje w życiu codziennym, podczas gdy średnia europejska wynosi tylko 64 proc. Dotyczy to zwłaszcza zakupu i konsumpcji żywności uprawianej ekologicznie (48 proc.).

Zrównoważony rozwój zaczyna się od samego projektu greet Wien City Nord, którym są miejskie ogrody działkowe. Te zielone azyle stanowią codzienną ucieczkę od tętniącego życiem miasta. Nawiązując do motywu przewodniego, hotel łączy klasyczne elementy ogrodowe i naturalne, przyjazne środowisku materiały. W kolorystyce zastosowano stonowane odcienie zieleni i błękitu oraz ciepłe kolory ziemi, od umbry po ochrę. Wiele przedmiotów znalezionych w ogrodzie zostało sprytnie przerobionych lub poddanych recyklingowi - goście mogą być zaskoczeni, że ich wygodny fotel był kiedyś taczką, drewniany bęben na kable stał się stolikiem, a narzędzia ogrodowe, takie jak łopaty, grabie, nożyce ogrodowe i konewki służą celom dekoracyjnym.

Filozofią marki greet jest przekonanie, że wszystko w środowisku jest ze sobą połączone. Dlatego też hotele dążą do funkcjonowania w zamkniętym obiegu, koncentrując się na recyclingu, redukcji i ponownym wykorzystaniu. Zrównoważone systemy i materiały zostały włączone do konstrukcji i wystroju hotelu, a przestrzeń wspólna zaprojektowana w wielofunkcyjny sposób, tak by inspirować gości i personel do wzajemnych interakcji i spotkań towarzyskich. Duży stół, „otwarty” regał z książkami i warsztaty, które hotel planuje w przyszłości regularnie organizować z lokalnymi partnerami, również wzmocnią poczucie ducha społeczności w obiekcie.

Jedną z atrakcji greet Wien City Nord jest butik „drugiej szansy”. Jego zasoby pochodzą ze sklepu „Tandler”, prowadzonego przez lokalną firmę zajmującą się zbiórką odpadów, która nadanie drugie życie używanym przedmiotom, a dochody ze sprzedaży kieruje na cele charytatywne. Jednym z nich jest wsparcie stowarzyszenia „Jugend am Werk - Sozial:Raum”, które wspiera młodych ludzi rozpoczynających karierę zawodową. W ramach tej inicjatywy hotel oferuje również cotygodniową praktykę w rozmaitych działach dla czwórki młodych osób w specjalnym programie trwającym do sezonu letniego 2023. Dzięki temu mają oni szansę poznać pracę w branży hotelarskiej od kuchni. Co więcej greet Wien City Nord planuje także współpracę z Too Good To Go, aplikacją mobilną przeciwko marnowaniu żywności.

The greet Wien City Nord to 23. hotel tej marki w Europie. Operatorem hotelu jest Tristar Austria GmbH, spółka zależna berlińskiej grupy Tristar Hotel Group. Noc w greet Wien City Nord kosztuje od 104 euro w pokoju dwuosobowym. Do końca 2023 portfolio marki greet zakłada rozbudowę o ponad 20 nowych hoteli z ambitnym planem 300 obiektów na całym świecie w ciągu najbliższych dziesięciu lat.

