Accor walczy ze skutkami pandemii. Tworzy fundusz, do którego trafi ponad 70 mln euro

Korporacja hotelarska Accor wdraża kolejne, globalne działania w celu ograniczenia negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na funkcjonowanie w nadchodzących miesiącach. Grupa m.in. stworzyła specjalny fundusz „ALL Heartist Fund”, do którego trafi 25 proc. dywidendy, czyli blisko 70 mln euro.

Rada Dyrektorów Grupy Accor postanowiła wycofać propozycję wypłaty dywidend w wysokości 280 mln euro. Po konsultacjach z głównymi akcjonariuszami – JinJiang International, Qatar Investment Authority, Kingdom Holding Company i Harris Associates – Grupa zdecydowała przeznaczyć 25 proc. wspomnianej kwoty (70 mln euro) na stworzenie „All Heartist Fund”, czyli funduszu specjalnego przeznaczenia powołanego w związku z globalną pandemią COVID-19. Jednocześnie członkowie zarządu Grupy podjęli decyzje o obniżeniu swoich opłat za uczestnictwo o 20 proc. na rzecz powołanego funduszu, z 25 proc. przekazanymi przez Sébastiena Bazin, prezesa i dyrektora generalnego Accor.

- Wartości takie jak gościnność, ochrona oraz opieka nad innymi osobami od zawsze znajdują się w sercu naszych działań. W świetle obecnych wydarzeń oraz znaczącej skali globalnego kryzysu postanowiliśmy w duchu naszych wartości i zobowiązań zadziałać w sposób natychmiastowy. Tym samym pragniemy wyrazić naszą solidarność, a także głęboką wdzięczność wobec wszystkich osób wykazujących się odwagą i bezinteresownością podczas obecnego kryzysu – zapewnia Sébastien Bazin, prezes i dyrektor generalny (CEO) Accor.

W ramach „ALL Heartist Fund” Grupa Accor, zatrudniająca 300 tys. osób, zobowiązuje się pokryć koszty leczenia choroby COVID-19 pracownikom nieposiadającym ubezpieczenia zdrowotnego. Pomoc otrzymają także będący w trudnej sytuacji finansowej: pracownicy przebywający na tymczasowym zwolnieniu i właściciele hoteli – przy zastrzeżeniu, że każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. Ponadto Grupa będzie dalej rozwijać i inicjatywy solidarnościowe mające na celu wsparcie pracowników służby zdrowia i organizacji non-profit.

Pierwsze działania w związku z rozwojem kryzysowej sytuacji na całym świecie Grupa wdrożyła w lutym. Obejmowały one zakaz podróży służbowych dla wszystkich pracowników, skrócenie wymiaru pracy lub wprowadzeniu urlopów dla 75 proc. zespołów z centrali w II kwartale 2020, a także zamrożenie zatrudnienia. Wprowadzone zmiany pozwoliły na zmniejszenie ogólnych i administracyjnych kosztów o co najmniej 60 mln euro. Jednocześnie Grupa zrewidowała plan inwestycyjny na bieżący rok, zmniejszając nakłady inwestycyjne o 60 mln euro, dostosowując wszystkie inne koszty do zmniejszonych przychodów.