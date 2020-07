Accor wprowadza hotele Tribe do Europy. Nie ominie Warszawy

Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 02 lip 2020 14:26

Już jesienią do Europy zawita TRIBE, lifestylowa marka Accor, do tej pory dostępna jedynie w Australii. Pierwsze obiekty pojawią się m.in. w Paryżu, Amsterdamie i Warszawie, a w najbliższych latach dołączą do nich Londyn, Berlin czy Wiedeń. W ramach wzmacniania lifestylowego portfolio Accor planuje otwarcie ponad 50 obiektów sygnowanych marką. Debiutujący w Warszawie hotel TRIBE pierwszych gości przywita w 2021 roku.