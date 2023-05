Accor nie zwalnia tempa w rozbudowie portfolio marek w krajach bałtyckich. Światowy lider branży hotelarskiej zawarł umowę na pierwsze hotele Mövenpick i ibis Styles w Estonii.

Dzięki nowej umowie dwa obiekty w Tallinie zarządzane przez Duco OÜ staną się częścią globalnej sieci Accor.

Oprócz Mövenpick Tallinn i ibis Styles Tallinn, Duco OÜ prowadzi otwarty w 2019 roku i liczący 190 pokoi hotel ibis Tallinn Center.

Po ogłoszeniu pierwszego hotelu nowej marki Handwritten Collection w Tallinnie, którego otwarcie zaplanowano na czerwiec tego roku, Accor podtrzymuje dynamiczne tempo ekspansji w krajach bałtyckich. Dzięki umowie, jaką podpisała grupa ze spółką Duco OÜ dwa hotele zlokalizowane w stolicy Estonii, znane wcześniej jako L’Embitu i L’Ermitage, dołączą do międzynarodowej sieci Accor, by przyjąć gości jako Mövenpick Tallinn i ibis Styles Tallinn.

L'Ermitage hotel. Fot. Mat. pras.

Dotychczasowe osiągnięcia i sukces w prowadzeniu hotelu ibis Tallinn Center zachęcają nas do rozszerzenia współpracy z Duco OÜ. Mövenpick i ibis Styles, jako nowe i zarazem pierwsze marki w regionie, zaoferują naszym gościom zupełnie nową jakość usług hotelarskich. To znaczący krok w rozwoju oferty Accor w krajach bałtyckich oraz wzmocnieniu lokalnej branży turystycznej. Wierzymy, że te nowe hotele, działające pod znakomitymi markami uwielbianymi przez gości z całego świata, podbiją serca każdego turysty przybywającego do Tallina – powiedziała Katarzyna Sławińska, Accor Development Executive Poland and Baltic Countries.

Dawny hotel L’Embitu rozpocznie działalność jako Mövenpick Tallinn w październiku 2023 roku i zaoferuje gościom 125 pokoi. To pierwszy w Estonii obiekt wywodzącej się ze Szwajcarii marki premium, która koncentruje się na docenianiu podstawowych przyjemności życia, zapewniając swoim gościom prawdziwie błogie chwile. Portfolio Mövenpick obejmuje ponad 110 hoteli i kurortów na świecie oraz kolejnych 50 planowanych do 2025 roku. Marka nieustannie zwiększa swoją globalną obecność, pozostając zarazem wierną swojemu dziedzictwu. W uznaniu jej holistycznego podejścia do zrównoważonego rozwoju i głębokiego zaangażowania w lokalne środowiska i społeczności Green Globe od 2017 roku przyznaje Mövenpick tytuł najbardziej zrównoważonego na świecie aktora w branży hotelarskiej.

L'Embitu hotel. Fot. Mat. pras.

Wieloletnie doświadczenie naszego zespołu w zarządzaniu hotelami oraz dotychczasowa współpraca z Accor zachęcają nas do podjęcia tej ekspansji. Wprowadzenie cenionych na całym świecie marek Mövenpick i ibis Styles na rynek estoński jest dla nas ekscytującym wyzwaniem – zauważył Madis Laid, CEO Duco OÜ.

Drugi hotel dołączy tego lata do sieci Accor, tak by po renowacji w 2025 roku powitać pierwszych gości jako ibis Styles Tallinn, oferując 122 designerskich pokoi i kreatywnie zaprojektowanych wnętrz. Jako pierwszy obiekt tej unikalnej marki w Estonii, zaproponuje gościom nowe doświadczenia i beztroski charakter zaprojektowany wokół idei niepowtarzalnej gościnności. Obecnie Accor może pochwalić się ponad 560 hotelami ibis Styles w ponad 45 krajach.

Oprócz Mövenpick Tallinn i ibis Styles Tallinn, Duco OÜ prowadzi otwarty w 2019 roku i liczący 190 pokoi hotel ibis Tallinn Center. Poprzez budowanie silnych relacji z kompetentnymi i doświadczonymi lokalnymi partnerami Accor dąży do zaznaczenia swojej rynkowej pozycji w regionie. Stale powiększające się portfolio grupy, wypełnione hotelami różnych klas, przybliża naturalne piękno, urok historyczny i atrakcyjność biznesową regionu turystom i profesjonalistom z całego świata, gwarantując im zarazem jakość, której można spodziewać się po obiektach działających pod szyldem globalnego lidera branży hotelarskiej.

