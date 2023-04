Grupa Accor, globalny lider branży hotelarskiej, zawarła umowy franczyzowe z partnerami w Rumunii i Mołdawii na nowe hotele Mercure, rozbudowując portfolio marki w regionie.

Jeszcze w tym roku goście odwiedzający Bukareszt i Kiszyniów w celach zarówno biznesowych, jak i turystycznych, a także lokalne społeczności na nowo odkryją doświadczenie marki łączącej światowy standard obsługi z pełnią lokalnego kolorytu.

Mercure Bucharest Cantemir to owoc partnerstwa grupy Accor i lokalnego inwestora Sab Serv Expres SRL.

Stworzony dzięki partnerstwu grupy Accor z lokalnym inwestorem Volare Holding nowy hotel w Kiszyniowie będzie pierwszym obiektem marki Mercure w Mołdawii.

Położony w sercu rumuńskiej stolicy Mercure Bucharest Cantemir to owoc partnerstwa grupy Accor i lokalnego inwestora Sab Serv Expres SRL. Hotel powstanie w gruntownie odnowionym budynku zlokalizowanym przy alei Dymitra Kantemira (Bulevardul Dimitrie Cantemir), jednej z najważniejszych arterii komunikacyjnych Bukaresztu, która łączy plac Unii (Piața Unirii) z parkiem Młodych (Parcul Tineretului) i innymi ważnymi punktami w południowej części miasta. Mercure Bucharest Cantemir zaoferuje gościom 40 stylowych pokoi, restaurację, bar i przestrzeń spotkań z możliwością wydzielenia dwóch osobnych sal konferencyjnych, a wszystko to w odległości spaceru od Starego Miasta i zaledwie półtora kilometra od Timpuri Noi, nowego hubu rezydencjalnego i biznesowego w Bukareszcie.

W ostatnich latach z zaangażowaniem zwiększaliśmy obecność grupy Accor w nowych destynacjach w całej Rumunii, wprowadzając tym samym nowy standard usług hotelowych w głównych miastach kraju. Bukareszt pozostaje kluczowym rynkiem dla naszego rumuńskiego portfolio. Dostrzegamy ogromny potencjał we współpracy z naszymi partnerami, z którymi możemy współtworzyć wiodące i przełomowe w swoim segmencie produkty. Mercure Bucharest Cantemir będzie godnym uwagi hotelem, zarówno dla podróżnych, jak i dla mieszkańców centralnej i południowej części miasta. Jestem przekonana, że już wkrótce stanie się miejscem pełnym życia i świetną bazą wypadową do zwiedzania Bukaresztu – mówi Maria Drăgulin, Accor Development Director na Rumunię, Bułgarię, Mołdawię i Czechy.

Gdy nasza wizja tchnięcia nowego życia w wyjątkową nieruchomość połączyła się ze światowej klasy branżowym know-how grupy Accor, narodził się niesamowity produkt. Nasz nowy hotel Mercure ma wszystko, by osiągnąć status lidera w swojej kategorii. Co więcej, jego wejście na rynek zmieni oblicze całej okolicy i stworzy jeszcze jeden modny punkt na mapie Bukaresztu. Jako lokalny inwestor jesteśmy dumni z tego, że możemy przyczynić się do rozwoju naszego miasta– stwierdza Carmen Ioana Ion, przedstawicielka Sab Serv Expres SRL.

Otwarcie hotelu Mercure Bucharest Cantemir zaplanowano na jesień 2023 roku.

Mercure Chișinău. Fot. Mat. pras.

Stworzony dzięki partnerstwu grupy Accor z lokalnym inwestorem Volare Holding nowy hotel w Kiszyniowie będzie pierwszym obiektem marki Mercure w Mołdawii. Zrewitalizowany budynek położony w sercu miasta (przy Strada Vlaicu Pîrcălab 72) pomieści 74 stylowe pokoje, restaurację, bar, strefę rekreacji z siłownią i sauną, a także kącik biznesowy i przestrzeń konferencyjno-bankietową złożoną z czterech sal.

Hotelowy parking zapewni gościom wygodę przemieszczania się po okolicy, a centralne położenie obiektu pozwoli w pełni cieszyć się urokami miasta. Najważniejsze punkty na kulturalnej i biznesowej mapie Kiszyniowa znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie hotelu, a do międzynarodowego portu lotniczego można stąd dotrzeć w niespełna pół godziny.

Z radością ogłaszamy otwarcie nowego hotelu Mercure w pięknym Kiszyniowie. Decyzja grupy Accor o wejściu na nowy rynek jest świadectwem naszego zaangażowania w promocję tego regionu Europy. Zapraszając naszych gości do Kiszyniowa, dajemy im okazję do poznania wyjątkowej kultury i atrakcji tego miasta, a zarazem gwarantujemy wysoki standard obsługi i komfort, do którego przywykli. Z dumą współpracujemy przy tym projekcie z szanowanym lokalnym deweloperem, którego inwestycje uczyniły już tak wiele dla rozwoju stolicy Mołdawii – podkreśla Maria Drăgulin, Accor Development Director na Rumunię, Bułgarię, Mołdawię i Czechy.

– Dziś branża hotelarska to coś więcej niż biznes. To powołanie, które skupia się na pozytywnych doświadczeniach wszystkich gości, na tym, aby zabierać ich w ekscytującą podróż za każdym razem, gdy przestępują próg twojego hotelu. To wymaga zbalansowanej mieszanki pasji i perfekcyjnej obsługi.

Chcemy pokazać światu dziedzictwo kulturowe naszego miasta, a grupa Accor dysponuje operacyjnym know-how oraz rozległą siecią dystrybucji i bazą lojalnych klientów, które pomogą nam to osiągnąć. Nasza współpraca napawa nas wielkim optymizmem i nie możemy się już doczekać otwarcia pierwszego hotelu Mercure Kiszyniowie – podsumowuje przedstawiciel Volare Holding.

Otwarcie pierwszego hotelu Mercure w Kiszyniowie zaplanowano na koniec 2023 roku.

