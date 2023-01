Mercure Palanga Vanagupe Resort & Spa zaoferuje gościom 98 przestronnych pokoi i apartamentów na sześciu piętrach. Goście będą mogli skorzystać z szerokiej gamy udogodnień wellness, takich jak SPA, siłownia, sauna, łaźnia parowa, jacuzzi i ice room. Na osoby lubiące aktywny wypoczynek czeka kompleks czterech basenów, w tym jeden zewnętrzny podgrzewany, wraz z boiskami do koszykówki i tenisa. Hotel zaoferuje także bar i restaurację oraz specjalny VIP longue na najwyższym piętrze. Z myślą o gościach biznesowych, w obiekcie znajdzie się sześć nowoczesnych sal konferencyjnych. Właścicielem hotelu jest firma UAB Eskom.

Podpisanie umowy na pierwszy resortowy hotel w nadmorskiej lokalizacji jest dowodem, który potwierdza przekonanie Accor o turystycznej wartości Litwy jako podróżniczej destynacji wartej odkrycia. Wspólnie z naszym partnerem, UAB Eskom, zobowiązujemy się do wprowadzenia wysokiego standardu i hotelarskich innowacji na Litwie oraz w całym regionie. Połąga jest jednym z najszybciej rozwijających się miejsc turystycznych w kraju, które w 2021 roku przyciągnęło więcej turystów niż w 2019 roku. To pokazuje ogromny potencjał do wprowadzenia w tej lokalizacji niesamowitej i uznanej na całym świecie marki Mercure, zachęcając turystów z całej Europy do odkrycia tego pięknego miejsca – mówi Katarzyna Sławińska, Development Executive Poland and Baltic Countries, Accor.