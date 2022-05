Accor z darowizną dla Centrum Pomocy Humanitarnej PTAK Warsaw Expo

Grupa hotelowa przekaże darowiznę w wysokości 25 tysięcy euro dla uchodźców przebywających w Centrum Pomocy Humanitarnej PTAK Warsaw Expo. Dzięki temu do potrzebujących rodzin i dzieci trafią niezbędne produkty pierwszej potrzeby.

Jak wskazują przedstawiciele firmy, priorytetem wszystkich działań Accor jest zagwarantowanie bezpieczeństwa i wsparcia dla pracowników, gości, partnerów i lokalnych społeczności.

Darowizna, którą Accor przekaże Centrum Pomocy Humanitarnej PTAK to ponad 115 tys. zł.

Centrum Pomocy Humanitarnej PTAK to ośrodek o powierzchni 150 tys. mkw., który może przyjąć do 20 tys. osób. Z jego pomocy skorzystało do tej pory już w sumie 65 tys. potrzebujących. Jest to największy punkt tego typu w Europie.

Accor jest w stałym kontakcie i współpracy z lokalnymi władzami oraz organizacjami pozarządowymi, by zapewnić uchodźcom z Ukrainy niezbędną pomoc. W tym celu grupa połączyła siły z PTAK Warsaw Expo i zobowiązała się wesprzeć Centrum Pomocy Humanitarnej darowizną, której kwota przekracza 115 tys. zł.

Środki zostaną wykorzystane na zakup produktów pierwszej potrzeby dla osób przebywających w centrum. Wśród artykułów znalazły się produkty spożywcze o długim terminie przydatności do spożycia, kosmetyki, środki higieny czy akcesoria sanitarne i wiele innych.

Pomoc wciąż trwa

- Jesteśmy wdzięczni grupie Accor za wsparcie Centrum Pomocy Humanitarnej, które jest największym w Europie punktem pomocy osobom uciekającym z Ukrainy. Na miejscu cały czas zapewniamy tymczasowe schronienie i niezbędną pomoc uchodźcom - mówi Maria Ptak, Business Development Director, HR Business Partner w PTAK Warsaw Expo.

- Napływ osób z Ukrainy wciąż trwa, dlatego dotacje takie jak ta są dla nas niezbędne, by móc zagwarantować wszystkim nocleg, wyżywienie pomoc medyczną i psychologiczną czy podstawowe wyżywienie. Przewidujemy, że w najbliższych tygodniach może to być nawet kolejne kilkadziesiąt tysięcy ludzi, w większości kobiet z małymi dziećmi - dodaje.

Największe centrum pomocy w Europie

Centrum Pomocy Humanitarnej PTAK to największy w Europie punkt pomocy ukraińskim uchodźcom, który funkcjonuje w Centrum Targowo-Kongresowym PTAK Warsaw Expo przy wsparciu polskiego rządu i wojewody mazowieckiego. Ośrodek o powierzchni 150 tys. mkw. może przyjąć do 20 tys. osób, a z jego pomocy skorzystało do tej pory już w sumie 65 tys. potrzebujących.

Na terenie centrum funkcjonuje hub humanitarny zapewniający tymczasowe schronienie, a także wspierający poszukiwanie docelowego miejsca dla osób uciekających z Ukrainy. Dla uchodźców przebywających w ośrodku są organizowane bezpłatne transporty do innych portów komunikacyjnych, dalszych miejsc pomocy i zakwaterowania.

Możliwa dalsza współpraca między PTAK a Accor

- Hotelarstwo zawsze w centrum stawia człowieka, dlatego bardzo cieszymy się, mogąc wesprzeć Centrum Pomocy Humanitarnej PTAK i zapewnić pomoc osobom przebywającym w ośrodku. Aktualnie rozmawiamy o dalszej możliwości współpracy w zakresie transportu czy zatrudnienia dla osób, które musiały opuścić swoje domy i bliskich na Ukrainie – podkreśla Sylwia Pawełczyk-Maśluk, SVP Talent & Culture Accor Northern Europe.

W związku z kryzysem na Ukrainie Accor uruchomił także specjalny fundusz „All Heartist Fund”, oferujący finansowe wsparcie dla pracowników i ich rodzin. Grupa wspiera również zbiórki darów i rozmaite działania charytatywne prowadzone przez lokalne organizacje w regionie.

Fundacja „Accor Solidarity”, wspólnie z Agencją ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) organizuje zbiórkę darowizn od pracowników Accor z całego świata, a uzbierana kwota zostanie dodatkowo zwiększona ze środków Fundacji. Ponadto, Accor przekazał znaczną darowiznę dla Polskiego Czerwonego Krzyża na zakup niezbędnych produktów pierwszej potrzeby.