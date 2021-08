Accor z dwoma nowymi hotelami w Bukareszcie

Hotele będą zlokalizowane w centrum miasta i biznesowych atrakcji.

W Bukareszcie otworzą się marki Tribe Bukareszt Basarab i aparthotel Adagio Bukareszt Basarab.

Hotele przywitają pierwszych gości w 2024 roku.

Tribe to dynamicznie rozwijająca się w całej Europie lifestylowa marka Accor, która gwarantuje kunsztownie przygotowane doświadczenie hotelowe. Dzięki nowej umowie podpisanej przez Accor, marka dotrze do Rumunii. Nowy hotel Tribe w Bukareszcie zaoferuje gościom 85 nowoczesnych pokoi oraz niezwykłą przestrzeń wspólną ze ścianą pokrytą żywymi roślinami, restauracją, barem z zewnętrznym tarasem. Nie zabraknie także parkingu oraz wielofunkcyjnej sali z możliwością podzielenia na kameralne segmenty. Co więcej, do dyspozycji gości, jak i lokalnej społeczności będzie basen, strefa wellness i siłownia. Unikalny i innowacyjny projekt, wyrazisty charakter, otwarte przestrzenie oraz nowoczesne i przyjazne dla użytkowników technologie sprawiają, że hotel na nowo zdefiniuje gościnność, gwarantując miejski, tętniący życiem klimat oraz relaksującą atmosferę.

Z kolei nowy aparthotel Adagio zaoferuje gościom 115 komfortowych pokoi i apartamentów, salon pełniący rolę recepcji i lobby, salę śniadaniową, pralnię oraz podziemny parking. Adagio jest marką przeznaczoną dla gości szukających połączenia komfortu standardowego mieszkania z usługami hotelowymi. Dlatego obiekty sygnowane marką zapewniają przestrzeń życiową, a nie tylko pokój hotelowy, dzięki czemu goście otrzymują miejsce do spania, jedzenia, rozrywki i pracy. Dzięki temu to idealne rozwiązanie na pobyty średnio- i długoterminowe.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

Nowe hotele powstaną przy ulicy Miron Costin, w pobliżu mostu Basarab i dworca kolejowego Basarab. W odległości pięciu minut spacerem od głównego dworca kolejowego „Gara de Nord”, sześciu minut jazdy samochodem do Placu Zwycięstwa i dziesięciu minut od Placu Uniwersyteckiego. To wszystko sprawia, że lokalizacja jest niezwykle dogodna i gwarantuje doskonałe połączenie komunikacyjne.