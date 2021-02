Accor z nowym cyfrowym rozwiązaniem

Accor ogłosił globalną premierę swojego nowego rozwiązania o nazwie „Accor Key”. Cyfrowy klucz umożliwi gościom bezdotykowe korzystanie z obiektów Grupy. Jest to kolejny krok potwierdzający ambicję wprowadzania innowacji i inwestowania w wysokiej jakości rozwiązania technologiczne, aby zapewnić gościom hoteli Accor najlepsze, a zarazem i najwygodniejsze doświadczenia.

Celem wdrożenia cyfrowego klucza „Accor Key” jest dostarczenie klientom innowacyjnego rozwiązania technologicznego, za sprawą którego nie będzie konieczne wykorzystanie karty-klucza do otwarcia pokoju, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższego standardu usług. Po przybyciu do hotelu, klienci otrzymają wirtualny klucz za pomocą aplikacji ”Accor Key”. Goście uzyskają wówczas dostęp do pokoi, sal konferencyjnych, pięter i wind za pomocą smartfona. Po wymeldowaniu się z hotelu klucz mobilny zostanie automatycznie dezaktywowany.

- Cieszymy się, że możemy ogłosić wprowadzenie „Accor Key” w całej naszej sieci. Zapewnienie bezdotykowych i bezproblemowych doświadczeń gości jest dla Grupy Accor priorytetem. „Accor Key” to doskonały przykład tego, jak Grupa może tworzyć rozwiązania i efektywnie je wdrażać we wszystkich krajach, gdzie nasze hotele są zlokalizowane - powiedział Patrick Mendes, Chief Commercial Officer Accor, odpowiedzialny za sprzedaż, marketing, dystrybucję i program lojalnościowy.

- Zawsze staramy się wprowadzać technologię, która może poprawić wrażenia gości, którzy coraz częściej poszukują łatwiejszego i szybszego dostępu, a także usprawnienia działań związanych z podróżami i hotelami. Łatwa w obsłudze i bardzo praktyczna aplikacja zapewni naszym gościom usprawniony proces meldunku - dodał Floor Bleeker, Chief Technology Officer Accor.

Projekt „Accor Key” będzie realizowany w ramach partnerstwa ze STAYmyway. Faustino Fernandez, założyciel i CEO STAYmyway, powiedział: „Jesteśmy zaszczyceni współpracą z tak innowacyjną firmą, w tak krytycznym momencie w naszej branży. Niedawne badanie Deloitte pokazuje, że 60% podróżnych chętniej zatrzyma się w hotelu, który umożliwia bezdotykowe zameldowanie i możliwość używania smartfona jako klucza do pokoju, zaś 16% ankietowanych stwierdziło, że to konieczność. Popyt jest jeszcze większy w przypadku osób często podróżujących”.

Po udanych programach pilotażowych w Ameryce Północnej, Europie i Azji, wdrożenie projektu „Accor Key” rozpocznie się we wszystkich nowych hotelach należących do marek Grupy Accor, które zostaną otwarte w 2021 r. Proces ten rozszerzy się również na istniejące obiekty. Celem na ten rok jest wyposażenie 500 hoteli w „Accor Key” i co najmniej 50% wszystkich pokoi w sieci w ciągu najbliższych pięciu lat.

Zapewniając klientom dostęp do swoich pokoi bez fizycznego klucza, Grupa Accor pomoże również zmniejszyć ilość plastiku i kartonu używanego w tradycyjnych kartach-kluczach wpływając tym samym na środowisko naturalne.