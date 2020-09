Accor z nowym hotelem lifestylowym w Rydze

Grupa Accor podpisała właśnie umowę z luksemburskim holdingiem Financiere Le Rachinel Sarl na nowy hotel w Rydze. Otwarcie obiektu jest planowane na październik 2020 roku. Do dyspozycji gości będą 83 nowoczesne i komfortowe pokoje. Po renowacji, w 2022 roku hotel będzie funkcjonował pod marką TRIBE.

Accor nie zwalnia tempa we wzmacnianiu portfolio marek lifestylowych w Europie. Do planowanych otwarć pod szyldem Grupy w czwartym kwartale bieżącego roku dołączy nowy hotel w Rydze. Zlokalizowany w samym centrum miasta obiekt stanowi doskonały punkt komunikacyjny. Hotel będzie mieścił się w odnowionym budynku, który został oddany do użytku na początku ubiegłego stulecia i posiada wieloletnią historię ściśle związana ze stolicą Łotwy. Pod tym samym adresem mieszkał pierwszy prezydent kraju. Obiekt wyróżnia się wyjątkową architekturą, kunsztownymi dekoracjami i artystycznymi płytkami w przestrzeniach wspólnych.

Do dyspozycji gości będą 83 komfortowe i nowoczesne pokoje, restauracja, bar i popularna w tym regionie sauna. Nie zabraknie także przestrzeni konferencyjnej i parkingu. Inwestorem powstającego w Rydze hotelu jest luksemburski holding Financiere Le Rachinel Sarl, wieloletni partner Grupy Accor zarządzający kilkoma hotelami m.in. w Szwajcarii, Portugalii i na Węgrzech.

Po renowacji w 2022 roku hotel będzie funkcjonować pod marką TRIBE, z której obiektów będzie można skorzystać, m.in. w Paryżu, Amsterdamie, Berlinie czy Warszawie. W ciągu najbliższych 5 lat Grupa planuje uruchomienie ponad 50 hoteli TRIBE na całym świecie. W sumie na portfolio marki złoży się 150 obiektów powstałych z myślą o nowej generacji podróżników szukających wysublimowanych przeżyć w zasięgu ręki. TRIBE to alternatywna marka lifestylowa, która dzięki wyrazistemu charakterowi zrywa z wizerunkiem tradycyjnych hoteli, skupiając się na miejskiej energii oraz stylowych i przystępnych przestrzeniach - miejscach tętniących życiem i zachowujących balans między pracą a rozrywką. Stworzony z myślą o unikalnym klimacie, brand skupia się na wspólnych przestrzeniach i pokojach gościnnych, kreując wielofunkcyjne miejsca, które zachęcają do wzajemnych interakcji, a jednocześnie sprawiają, że każdy poczuje się jak w domu.

- Niezmiennie od kilku lat Ryga jest jednym z najchętniej polecanych do odwiedzenia miejsc w Europie. Znajdująca się nieco na uboczu głównych destynacji Starego Kontynentu stolica Łotwy zaskakuje urzekającą architekturą łączącą elementy historyczne z nowoczesnością, a także oferuje szeroką gamę wydarzeń kulturalnych i biznesowych targów. Tętniące życiem miasto jest idealną lokalizacją dla rozwijającej swoje skrzydła w Europie marki TRIBE. Wierzymy, że znajdzie ona uznanie wśród lokalnych społeczności, jak i turystów przyjeżdżających na Łotwę. - mówi Katarzyna Sławińska, Development Executive Poland & Baltic Countries

