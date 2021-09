Accor z nowym hotelem pod marką Mercure

Do portfolio hoteli grupy Accor na Litwie, dzięki podpisanej umowie z UAB Ramisis Pamarys, dołączy nowy obiekt działający pod marką Mercure.

Hotel zaoferuje 74 komfortowe, nowoczesne i odnowione pokoje oraz restaurację z barem.

Do dyspozycji gości znajdzie się także strefa relaksu i przestrzeń konferencyjna.

Inwestorem nowego hotelu Mercure została spółka UAB Ramusis Pamarys. To drugie, po Mercure Ryga, partnerstwo Accor z firmą.

- Inwestycja daje nam znakomitą okazję do poszerzenia portfolio Mercure na Litwie. Cieszymy się, że możemy wprowadzić tę wiodącą markę hotelarską do Kłajpedy. Nowy hotel charakteryzuje się doskonałą lokalizacją w samym sercu miasta. Malownicze otoczenie starówki i centrum sprawia, że jest to doskonały początek podróży w odkrywaniu litewskiej kultury i tradycji. Jesteśmy przekonani, że partnerstwo z UAB Ramisis Pamarys zaowocuje dalszym wspólnym rozwojem portfolio Accor w regionie – powiedziała Katarzyna Sławińska, Development Executive Manager, Accor Eastern Europe.

- Wyznawana przez nas zasada jest prosta - witamy Cię z uśmiechem, śpisz w najwygodniejszym łóżku z miękką pościelą, i delektujesz się pysznymi lokalnymi smakołykami. To prawdziwa szczera gościnność. Niezależnie od tego, czy podróżujesz służbowo czy turystycznie, w naszych hotelach zadbamy o to, aby Twój pobyt był perfekcyjny – mówi Monika Levickyte, dyrektor Ramusis Pamarys.

Hotel Mercure Kłajpeda Center mieści się przy ulicy Sauliu 28, nieopodal samego serca Kłajpedy. Otwarcie hotelu planowane jest na październik 2021 roku.