Accor z nowym systemem do obsługi ofert wypoczynkowych

Nowa usługa Cvent dedykowana do zapytań ofertowych ułatwia kompleksową obsługę i nadzór nad procesami dotyczącymi umów leisurowych – od kierowania zapytań do hoteli, po naliczanie opłat w CSR i PMS. Wszystkie szczegóły i informacje zawarte w umowie są automatycznie dostępne w narzędziach CRM. Integracja pozwoli hotelom i zespołom sprzedażowym na pełny wgląd w aktywność sprzedażową, dzięki czemu zapewni wysoki poziom relacji z klientami biznesowymi.

Innowacyjne rozwiązanie przyniesie konkurencyjną przewagę hotelom, umożliwiając managerom usprawnione zarządzanie procesami zapytań B2B od początku do końca. Wdrożenie usług Cvent rozpocznie się w kwietniu tego roku i obejmie blisko 3 500 wypoczynkowych hoteli Accor z ponad 5 100 obiektów należących do grupy.

Nowa funkcjonalność jest efektem współpracy lidera branży hotelarskiej z Cvent, wiodącym dostawcą usług korporacyjnych do zarządzania zapytaniami biznesowymi i technologii dla branży turystycznej. Opracowane rozwiązanie ma na celu wsparcie właścicieli hoteli i innych obiektów wypoczynkowych, a także zespołów sprzedażowych, w powrocie do pełnego funkcjonowania w branży i jej dalszego rozwoju.

- Cieszymy się, że jako pierwsi możemy wprowadzić rozwiązanie Cvent dla zapytań o oferty wypoczynkowe w naszych hotelach. To rezultat wzajemnej współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczenia między Accor a Cvent. Wypracowana wspólnie w bezprecedensowych czasach usługa pojawi się w kluczowych obiektach Accor. Jesteśmy dumni z naszych dotychczasowych osiągnięć i gotowi na dalszy rozwój tego innowacyjnego rozwiązania – przekonuje Markus Keller, Senior Vice President, Sales & Distribution Accor.

- Partnerstwo i współpraca z liderem branży hotelarskiej na całym świecie to dla nas duży zaszczyt. Wdrożenie rozwiązania usprawniającego obsługę zapytań ofertowych podkreśla nasze przywiązanie do współpracy z partnerami z branży hotelarskiej na całym świecie, tak by wypracować takie usługi, które usprawnią procesy i podniosą efektywność. Z chęcią wesprzemy działania grupy Accor w poszukiwaniu nowych sposobów pozwalających branży turystycznej i hotelarskiej na łatwiejszy powrót do sytuacji sprzed pandemii – dodaje Jim Abramson, Vice President of Product Management w Cvent.

Współpraca podkreśla nieprzerwane działania Accor w celu wsparcia działań operacyjnych partnerów, a także branży na całym świecie poprzez oferowanie innowacyjnych rozwiązań i usług, takich jak wypracowane wspólnie z Cvent.