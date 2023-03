Po pełnym sukcesów 2022 roku Accor nie przestaje w rozbudowie i umacnianiu portfolio w krajach Europy Wschodniej. Węgry i Serbia dołączają do portfolio szwajcarskiej marki premium.

Ambitne plany Accor w regionie potwierdzają otwarcia dwóch nowych hoteli Mövenpick na Węgrzech i w Serbii.

Pierwsze obiekty uznanej międzynarodowej marki premium w resortowych lokalizacjach w Szántód (Węgry) i Vrdnik (Serbia) otworzyły drzwi dla gości.

Zachęcają wszystkich turystów do odkrycia szwajcarskiej gościnności.

Zlokalizowany w miejscowości Szántód Mövenpick BalaLand Resort Lake Balaton to pierwszy obiekt szwajcarskiej marki na Węgrzech. 5-gwiazdkowy hotel położony nad brzegiem Balatonu, jednego z największych i najpiękniejszych jezior w Europie Środkowej to prawdziwy kamień milowy dla lokalnej branży turystycznej.

Mövenpick BalaLand Resort Lake Balaton. Fot. Mat. pras.

Nowo otwarty obiekt jest częścią szerszego kompleksu BalaLand obejmującego unikalny park rozrywki dla rodzin z atrakcjami w środku i na zewnątrz. Goście hotelu mają do dyspozycji 109 nowoczesnych i komfortowych pokoi klasy premium, w tym 46 eleganckich i stylowych apartamentów.

Goście hotelu mają do dyspozycji 109 nowoczesnych i komfortowych pokoi klasy premium. Fot. Mat. pras.

Każdy z nich wyróżnia się unikalnym motywem zainspirowanym powieścią Juliusza Verna „W 80 dni dookoła świata”. Na odwiedzających czeka szeroka oferta wellness najwyższej klasy wzbogacająca doświadczenia z pobytu. W jej ramach goście mogą skorzystać z pięciu gabinetów zabiegowych SPA z trzema saunami, kabiny solnej, łaźni parowej i pokoju terapii dla par. Dla podróżnych szukających aktywnego wypoczynku jest w pełni wyposażona sala fitness.

Każdy z pokoi wyróżnia się unikalnym motywem zainspirowanym powieścią Juliusza Verna „W 80 dni dookoła świata”. Fot. Mat. pras.

- Otwarcie pierwszego hotelu Mövenpick na Węgrzech to prawdziwy kamień milowy dla lokalnej branży hotelarskiej i turystycznej. Bycie pierwszym międzynarodowym 5-gwiazdkowym ośrodkiem nad jeziorem Balaton oznacza dla nas duże wyróżnienie. Zapierające dech w piersiach otoczenie, urzekające wnętrza i nowoczesny design to atrybuty, poprzez przez które chcemy być rozpoznawani. Połączenie naszego wystroju z popularną powieścią i karaibskim stylem kolonialnym zapewnia magiczne i niezapomniane wrażenia – wyznaje Dieter Prachner, General Manager Mövenpick BalaLand Resort Lake Balaton. – Cieszymy się, że możemy zagwarantować gościom najwyższy poziom obsługi i doświadczeń w wyjątkowym miejscu zaprojektowanym z myślą o niepowtarzalnych chwilach. Dzięki obecności Family Park BalaLand z bogactwem niezapomnianych atrakcji jesteśmy pewni, że hotel i cała okolica podbije serca rodzin z dziećmi i wszystkich turystów.

Family Park BalaLand. Fot. Mat. pras.

Zlokalizowana w hotelu Pirate Restaurant & Terrace serwuje luksusowe śniadania i kolacje inspirowane współczesną kuchnią międzynarodową, najlepszymi lokalnymi specjałami oraz wybranymi daniami sygnowanymi przez Mövenpick. Hotelowy bar, Reform Club, oferuje gościom inspirującą podróż do słynnego londyńskiego klubu, założonego w XIX wieku, gdzie rozpoczęła się fabuła powieści ujętej w hotelowych wnętrzach.

Nowy hotel i resort gwarantuje również niezwykłe doświadczenia w sąsiednim Family Park BalaLand. To miejsce o 6000 mkw. powierzchni wewnętrznej i jeszcze większy obszar zewnętrzny z parkiem wodnym oraz strefą przygód dla dzieci z wieloma atrakcjami, zabawami i grami, z których nie można skorzystać nigdzie indziej. Nie zapomniano także o dorosłych, którzy mają do dyspozycji strefę wellness, parki saun, restauracje i bufety. Położony w miejscowości Szántód, Mövenpick BalaLand Resort wyróżnia się doskonałą lokalizacją nad brzegiem jeziora Balaton, w pobliżu jedynego portu promowego łączącego obie strony jeziora. Nowo otwarty hotel to pierwszy na Węgrzech 5-gwiazdkowy obiekt wiodącej międzynarodowej marki premium, słynącej ze szwajcarskiej gościnności i celebrującej najważniejsze przyjemności życia, poprzez chwile prawdziwej rozkoszy.

Mövenpick Resort & Spa Fruske Terme. Fot. Mat. pras.

Mieszący się w serbskiej miejscowości Vrdnik Mövenpick Resort & Spa Fruske Terme to pierwszy obiekt tej marki w okolicy. Nowo otwarty 4-gwiazdkowy hotel oferuje gościom 201 stylowych i nowoczesnych pokoi oraz apartamentów z balkonami z widokiem na uzdrowisko Virdnik i Fruška Gora. Wspaniała destynacja na skraju najstarszego parku narodowego w kraju, znanego jako Klejnot Serbii, gwarantuje niesamowitą atmosferę ciszy i spokoju przyrody, w otoczeniu sięgającym historią czasów rzymskich. Obiekt jest częścią największej inwestycji hotelarskiej w Serbii.

Mövenpick Resort & Spa Fruske Terme. Fot. Mat. pras.

Cieszymy się, że mamy przyjemność zaoferować turystom przyjeżdżającym do Serbii popularną i uznaną na całym świecie wybitną markę hotelarską. Pierwszy hotel Mövenpick w kraju to inwestycja, która przyniesie wiele korzyści lokalnej społeczności, wzbogacając ofertę turystyczną o usługi hotelowe na najwyższym poziomie. Wspaniałe otoczenie Parku Narodowego Fruška Gora w połączeniu z imponującą ofertą kulinarną hotelu i nowoczesnymi wnętrzami oraz największym ośrodkiem spa i centrum konferencyjnym w kraju sprawia, że Mövenpick Resort & Spa Fruške Terme jest prawdziwym klejnotem krajowej turystyki. Dzięki autentycznemu stylowi, serdecznej obsłudze i znakomitej ofercie wierzymy, że hotel przyciągnie więcej turystów do Serbii – mówi Dejan Pejcinovic, General Manager Mövenpick Resort & Spa Fruske Terme.

Mövenpick Resort & Spa Fruske Terme. Fot. Mat. pras.

Mövenpick jest znany z doskonałej kuchni i doświadczeń kulinarnych, a nowo otwarty hotel jest doskonałym dodatkiem do światowego portfolio marki. Na gości Mövenpick Resort & Spa Fruške Terme czekają dwie wysokiej klasy restauracje i bary z najwyższej jakości menu, serwującym doskonałe dania kuchni serbskiej i międzynarodowej. Hotel proponuje także Premier Rakija – tradycyjne serbskie sznapsy i piwa rzemieślnicze produkowane przez Promont Distillers oraz najlepszy wybór win z winnic Fruska Gora. Podróżni szukający relaksu mogą skorzystać z zajęć wodnych i spa w hotelu lub jego okolicy. Strefa welness oferuje 11 basenów, 12 saun i centrum fitness. Okolica zapewnia nie tylko szeroki wachlarz atrakcji, programów animacyjnych i zjeżdżalni, ale także pomaga odzyskać spokój, jakiego oczekuje się od idealnego wakacyjnego wypadu. Fruške Terme Resort jest wiodącym co do wielkości termalnym ośrodkiem SPA w kraju, które zostało nagrodzone jako „Najlepsza inwestycja w dziedzinie turystyki w Serbii w 2019 roku”.



W miesiącach letnich goście mogą korzystać z mieszczącej ponad 1000 leżaków, nowo otwartej Thermal Riviera, która została starannie zaprojektowana, aby spełnić najwyższe standardy i oczekiwania, za co otrzymała prestiżową nagrodę za design „Pool Design Award 2022 – Sport & Leisure”. Szeroka gama masaży, zabiegów na ciało i twarz, takich jak błoto medyczne, dopasowanie węglowe, drenaż limfatyczny i nieinwazyjna mezoterapia wykonywana przez dobrze wyszkolonych specjalistów i terapeutów zapewni najlepszy poziom wypoczynku dla każdego odwiedzającego.



Nowo otwarty hotel to także idealne miejsce dla gości biznesowych jako część największego centrum konferencyjnego w Serbii z salą kongresową na 600 osób oraz 11 elastycznymi przestrzeniami, które mogą pomieścić łącznie tysiąc uczestników. Mövenpick Resort & Spa Fruske Terme oferuje także szereg rozwiązań w zakresie ESG i zrównoważonego rozwoju maksymalizujących wykorzystanie energii odnawialnej celem zachowania zasobów naturalnych Parku Narodowego Fruška Gora. Hotel wykorzystuje najnowszą technologię oszczędzania wody i energii, korzysta z energii geotermalnej, paneli solarnyych oraz kondensacji opadów podczas chłodzenia do produkcji energii cieplnej.

