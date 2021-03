Accor z pierwszym ibis Styles w Kownie

Pomimo skomplikowanej sytuacji dla branży hotelarskiej i turystycznej na całym świecie, Accor nie przestaje umacniać swojej pozycji lidera. Grupa podpisała właśnie umowę z firmą UAB Doriteksas, na mocy której już od czerwca 2021 rozpocznie zarządzanie nowym hotelem w Kownie. Dzięki tej współpracy, funkcjonujący obecnie hotel Magnus przejdzie pełną renowację, po której będzie funkcjonował jako pierwszy w mieście ibis Styles. Motyw przewodni hotelu będzie nawiązywał do sportu, który jest jednym z filarów kulturalnych Kowna.

- Litwa jest bardzo popularnym krajem wśród podróżujących Polaków. Nawet w trudnym dla branży roku 2020, goście z Polski byli trzecią najliczniej odwiedzającą Litwę grupą turystów. Cieszymy się, że możemy rozbudowywać naszą sieć marek i umożliwiać jeszcze większej liczbie osób z zagranicy, jak i wśród lokalnych społeczności, podróżować w stylu ibis Styles z zamiłowaniem do kreatywnego designu. Współpraca nad kolejnym projektem z partnerem, który zaufał już wcześniej naszej sieci potwierdza siłę modelu biznesowego i marek Accor - mówi Katarzyna Sławińska, Development Executive Manager Poland and Baltic Countries

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

- Cieszymy się na rozpoczęcie kolejnego rozdziału naszej udanej i sprawdzonej współpracy z Grupą Accor. Wierzymy, że kolejny hotel pod marką Accor w Kownie, wzmocni ofertę nowoczesnych i komfortowych miejsc noclegowych w drugim co do wielkości mieście na Litwie. Silna współpraca pomiędzy Accor a UAB Doriteksas pozwoli na implementację modelu biznesowego, nowej marki hotelowej i osiągnięcie zadowalających rezultatów dla wszystkich zaangażowanych stron - dodaje Aistė Čistovienė, dyrektor hoteli ibis Kaunas Centre i ibis Styles Kaunas

Nowy hotel ibis Styles zaoferuje gościom 82 nowoczesne pokoje z unikalnym designem rozmieszczone na 9 piętrach. Nie zabraknie restauracji i części konferencyjnej. Jedną z największych atrakcji będzie bar na dachu hotelu, oferujący najlepszy punkt widokowy na całe miasto. Koniec modernizacji zaplanowany jest na maj 2022 roku.

Istniejący hotel Magnus jest zlokalizowany w bliskim sąsiedztwie zabytkowej części Kowna, co sprawia, że jest dobrym punktem do rozpoczęcia przygody.. Dodatkowo bliskość Žalgiris Arena sprawia, że to doskonałe miejsce dla wszystkich miłośników sportu.