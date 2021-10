Accor z udanym kwartałem

W ciągu kwartału silny popyt przełożył się na wyższe ceny niż w III kwartale 2019 roku w najatrakcyjniejszych lokalizacjach rekreacyjnych, takich jak Francja, Wielka Brytania, Zjednoczone Emiraty Arabskie i USA z silnymi hotelami lifestylowymi.

Wrzesień i październik potwierdził powrót podróżujących służbowo i pewną aktywność MICE.

W trzecim kwartale Accor otworzył 82 hotele (10 000 pokoi). Na koniec września 2021 r. Grupa posiadała portfel hotelowy obejmujący 769 000 pokoi (5 252 hotele) oraz 211 000 pokoi (1 187 hoteli).

- Ten trzeci kwartał 2021 r. przyniósł prawdziwy wzrost popytu. Nasza działalność była bardzo silne tego lata w Europie, na Bliskim Wschodzie i w obu Amerykach, szczególnie dla naszych destynacji wypoczynkowych. Oczekuje się, że tendencje te utrzymają się do końca roku. Ludzie bardzo chętnie znowu podróżują. Wraz z tym odbiciem nasza wizja rozszerzonej gościnność do obsługi naszych gości poza ich pokojami hotelowymi, została potwierdzona przez przyspieszenie działań lifestylowych i rozrywkowych i nabiera pełnego znaczenia. Nasze zespoły są w pełni zmobilizowane do wspierania tego powrotu do zdrowia poprzez wdrażanie nowych usług, takich jak: wprowadzenie karty płatniczej ALL we Francji oraz poprzez globalne kampanie komunikacyjne - powiedział Sébastien Bazin, prezes i dyrektor generalny Accor.

1 października 2021 Accor stał się większościowym właścicielem nowego podmiotu utworzonego z Ennismore, skupionego na segmencie hoteli Lifestyle.

W Europie Północnej III w kwartał przyniósł 39 mln euro przychodu, co stanowi wzrost w stosunku do zeszłego roku o 159 proc.