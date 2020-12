Adam Bachleda-Curuś: Nie dziwię się, że hotelarze robią się nerwowi

Sadzę, że każdy hotelarz dzisiaj zaczyna się zastanawiać, czy utrzymywać miejsca pracy. To dotyczy całej naszej branży, nie tylko Podhala. Ciężką sytuację mają hotele miejskie - mówi Adam Bachleda-Curuś, partner Grupy Inwestycyjnej Bachleda, właściciela sieci hoteli.









Autor: PropertyNews.pl/GK

Dodano: 03 gru 2020 15:43

Zakopane żyje z turystyki. Gdy odbiera się nam najważniejszy dla nas sezon zimowy ze świętami i Sylwestrem oraz kumuluje się ferie, to my tracimy możliwość zarobku. W dodatku do dziś nie wiadomo, jak pomoc rządowa będzie wygadała. W takiej sytuacji nie dziwię się, że hotelarze robią się nerwowi - tłumaczy Adam Bachleda-Curuś, partner Grupy Inwestycyjnej Bachleda, właściciela sieci hoteli.