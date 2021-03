Adam Szejnfeld o sytuacji branży targowej: Pomoc albo pogrzeb

Przyjąłem zaproszenie na dzisiejszą konferencję branży targowej, bo nie chciałbym dostać zaproszenia na stypę, na pogrzeb tej branży – rozpoczął swoje wystąpienie senator Adam Szejnfeld, wiceprzewodniczący senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności podczas konferencji prasowej branży targowej, która została zorganizowana w dniu 18 marca br. na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Branżę na konferencji reprezentowali: Beata Kozyra, prezes Polskiej Izby Przemysłu Targowego, Krzysztof Szofer, członek Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego oraz Paweł Montewka i Artur Pawelec z Komitetu Obrony Branży Targowej. Parlament w konferencji reprezentowali Adam Szejnfeld, senator RP oraz Joanna Jaśkowiak, posłanka na Sejm RP.

- Sytuacja branży targowej, a nawet szerzej, wszystkich współpracujących branż w tym sektorze, a więc takich, jak turystyczna, eventowa, hotelarska czy gastronomiczna, jest dramatyczna. Obroty przedsiębiorstw tego sektora spadły od 70 proc. do, w niektórych przypadkach, nawet 100 proc. Niebawem spodziewać się możemy zatem bankructw, co przekładać się będzie nie tylko na problemy ekonomiczne i gospodarcze przedsiębiorców, ale też i pracowników oraz ich rodzin. Dlatego pomoc i wsparcie państwa są potrzebne natychmiast, a nie dopiero w przyszłości. Z tych powodów chciałbym przypomnieć, iż jako Koalicja Obywatelska, zgłosiliśmy do tej pory dziesiątki poprawek do tzw. tarcz rządowych, które miały dawać prawną podstawę dla rządu udzielania pomocy temu sektorowi. W Senacie uchwaliliśmy też trzy ustawy mojego autorstwa, które przewidują pomoc m.in. dla firm, o których dzisiaj mówimy. Na przykład ustawa odszkodowawcza, w której przewidziałem zwrot 100% kosztów stałych firm, którym rząd zakazał okresowo prowadzenia działalności gospodarczej. Rekompensaty należeć się mają za każdy dzień zamknięcia firmy. Senat tę ustawę uchwalił, ale Sejm od grudnia 2020r. nie zajął się nią. Zaproponowałem też, aby odejść od uzależniania pomocy od numeru PKD danej firmy i przyjąć kryterium poziomu spadku obrotów. Tę propozycję także Senat uchwalił, ale Sejm odrzucił. W takiej sytuacji zaproponowałem rozszerzenie pomocy państwa na wszystkie firmy o PKD 73.11.Z. Również i w tym przypadku Senat tę propozycję uchwalił, ale Sejm odrzucił – mówił senator Adam Szejnfeld.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

1

2