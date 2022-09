Adept Investment podnosi poprzeczkę. Nowe inwestycje na starcie

Adept Investment to spółka z polskim kapitałem, specjalizująca się w sektorze nieruchomości komercyjnych, hotelowych oraz mieszkaniowych.

W planach firmy są zarówno nowe projekty handlowe i hotelowe, jak i rozbudowy.

We wrześniu Adept Investment otwiera kolejne hiszpańskie biuro w Costa Blanca.

Adept Investment zapowiedział start budowy nowego kompleksu wypoczynkowego w miejscowości Brzozówka. Jaki macie Państwo pomysł na tę inwestycję?



Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

Michał Oziębała: Nowe inwestycje to z jednej strony chęć czerpania z najlepszych doświadczeń poprzednich projektów, a zarazem chęć rozwoju i podnoszenia poprzeczki coraz wyżej, dlatego Brzozówka w swoim charakterze będzie podobna do wcześniej zrealizowanej inwestycji Warmia Resort, jednak z nowymi udogodnieniami. Zaproponujemy tam centrum naturalnego SPA oraz prawdziwą włoską restaurację, prowadzoną przez włoskich szefów kuchni. Będzie to esencja kuchni Półwyspu Apenińskiego bazująca na lokalnych przepisach, oryginalnych włoskich składnikach oraz włoski rodzinny klimat, tworzony przez pasjonatów sztuki kulinarnej.

Jakie aktywa pozostają aktualnie w portfelu Adept Investment? I jakich zmian możemy spodziewać się w najbliższych miesiącach?

Duży sukces Warmii Resort w Worytach powoduje, że chcemy rozwijać ten kompleks o nowe udogodnienia. Dotychczas resort składał się z komfortowo wyposażonych Villi wraz z wielofunkcyjnym boiskiem i kortem tenisowym, tarasami wypoczynkowymi i atrakcjami dla dzieci. To wszystko cieszy się doskonałymi opiniami naszych gości, więc podążamy w kierunku rozbudowy resortu o hotel z centrum SPA, Aquaparkiem, odkrytym basenem i dodatkowym zapleczem sportowym. Równocześnie prowadzimy i rozwijamy nasze pozostałe projekty: Warmia Residence, Villi we wspomnianej Brzozówce oraz osiedla mieszkaniowego w Radomsku. W naszym portfelu są ponadto apartamenty w Zakopanem, Warszawie, Krakowie, w Uniejowie, a także w nadmorskim Batumi.

Co z realizacją hotelu koło Mszczonowa?

Obecnie realizujemy szereg inwestycji, które wprowadzane są na rynek stopniowo, w odniesieniu do inwestycji w Mszczonowie podjęliśmy decyzję, żeby odłożyć ją w czasie.

Parki handlowe to dziś biznesowy strzał w dziesiątkę. Jak chcecie wykorzystać dobrą passę?

Rzeczywiście, stąd decyzja o powrocie do ich rozwoju po kilkuletniej przerwie. Obecnie pracujemy nad parkami handlowymi w Krasnystawie, Olsztynie, Tomaszowie Lubelskim, Żernikach Wrocławskich i Sulejówku, a równocześnie jesteśmy na etapie zabezpieczania działek pod parki w kilku kolejnych miastach.

Nadal będziecie stawiać na handel i hotele? Adept Investment bierze pod uwagę wejście w inne segmenty rynku nieruchomości?

Tak, rozwój i praca nad nowymi projektami chyba na stałe są wpisane w nasze DNA, dlatego z jednej strony kontynuujemy i rozbudowujemy projekty w naszych dotychczasowych segmentach, ale równocześnie otwieramy się na nowe możliwości.

Dwa lata temu otworzyliśmy nasze biuro w hiszpańskiej Kartagenie, które zajmuje się zakupem apartamentów wakacyjnych, wykańczaniem i sprzedażą głównie prywatnym inwestorom. Dla klientów kompleksowo zarządzamy najmem nieruchomości, aby apartament podczas nieobecności właściciela na siebie zarabiał. We wrześniu otwieramy kolejne nasze hiszpańskie biuro w Costa Blanca, tym razem na prestiżowym osiedlu Altea Hills w pobliżu Alicante.

Co jest dziś największym wyzwaniem dla dewelopera realizującego projekty hotelowe i handlowe?

Funkcjonujemy w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, więc wyzwania są nieustające i pojawiają się na wielu obszarach działalności. Z jednej strony problemem jest brak odpowiedniej ilości gruntów, wpisujących się w nasze cele biznesowe, co pozwoliłoby nam się jeszcze dynamiczniej rozwijać. Potencjał i doświadczenie mamy, potrzebujemy jedynie odpowiedniej przestrzeni do rozwoju.

Z drugiej strony mamy do czynienia obecnie z wysoce konkurencyjnym rynkiem w branży retail i walką o najemców powierzchni w parkach handlowych, a to wymaga adaptacji do dynamicznie zmieniających się realiów. Równocześnie wciąż utrzymuje się niepewna sytuacja na rynku turystycznym, co mocno wpływa na przewidywalność biznesu hotelowego, zatem myślę, że w imieniu całej branży mogę powiedzieć, że zdecydowanie potrzebujemy większej stabilizacji i przewidywalności.