Służby konserwatorskie zaalarmowały prokuraturę w sprawie słynnego, zabytkowego Grand Hotelu przy ul. Piotrkowskiej 72 w centrum Łodzi.

Podczas gruntownego remontu Grand Hotelu popełniono znaczące nieprawidłowości.

Może on stracić swój zabytkowy charakter.

Służby konserwatorskie zaalarmowały już prokuraturę.

Grand Hotel otwarto w Łodzi jesienią 1887 roku. Należał wtedy do Ludwika Meyera, jednego z czołowych fabrykantów w dziejach Łodzi. Zasłynął jako właściciel prywatnej ulicy zwanej pasażem Meyera (dziś jest to ul. Moniuszki), przy którym wybudował luksusowe rezydencje nawiązujące do renesansu.

W 2008 roku słynny Grand Hotel w Łodzi został kupiony za 73 miliony złotych. Na stronie urzędu miasta można znaleźć informację, że właścicielem obiektu zostali potentaci w branży hotelowej w Polsce. Poza łódzkim Grand Hotelem należą do nich luksusowe hotele w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu i Katowicach, a także dom handlowy w Warszawie.

Inne obiekty właścicieli Hotelu Grand słyną z wysokiej jakości wykonania. Jednak remont akurat tego obiektu budzi zastrzeżenia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Jak informuje portal Łódź.pl, efekt ponad trzyletnich prac jest niepokojący i to nie tylko dla przechodniów. Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków powiadomił prokuraturę, że prace przeprowadzono wbrew wcześniejszym zaleceniom konserwatorskim, a to naruszenie prawa.

Niepokój budzi przede wszystkim nadbudowa nad zachodnim skrzydłem hotelu, ale też niezgodność przeróbek z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Niezgodności te miały doprowadzić gmach Grand Hotelu do utraty jego zabytkowego charakteru.

Prokuratura Rejonowa Łódź-Śródmieście zleciła policji przeprowadzenie czynności sprawdzających. Po ich zakończeniu zapadnie decyzja o ewentualnym wszczęciu postępowania wyjaśniającego.

