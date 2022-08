Agencja Mienia Wojskowego szuka kupca na hotel we Wrocławiu

Hotel zlokalizowany jest w zachodniej części Wrocławia na osiedlu Leśnica.









Dodano: 19 sie 2022 08:11

Agencja Mienia Wojskowego we Wrocławiu chce sprzedać hotel z halą sportową, pięcioma kortami do tenisa ziemnego i boiskiem do siatkówki. Cenę ustalono na 4,6 mln zł.