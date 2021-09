Aiden by Best Western zamiast hotelu Reymont - znamy szczegóły inwestycji

Pierwsze prace modernizacyjne w hotelu Reymont rozpoczną się w drugim kwartale 2022 r., po przeprowadzeniu konkursu na generalnego wykonawcę. Opracowany zostanie harmonogram wyłączania jednostek hotelowych, tak by zapewnić bezpieczeństwo gości hotelowych. Otwarcie obiektu już pod szyldem Aiden by Best Western planowane jest pod koniec czwartego kwartału 2023 r. - dowiedział się Propertynews.pl.