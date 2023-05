Airbnb dodaje m.in. ponad 50 nowych funkcji i ulepszeń opracowanych na podstawie opinii społeczności, w tym jasny opis wymeldowania, udoskonalone mapy, nowe listy życzeń i wiele innych nowości.

Przewiduje się, że w tym roku 300 milionów ludzi będzie podróżować i gościć na Airbnb.

Aby się na to przygotować, Airbnb wprowadza największe jak dotąd zmiany w usłudze, począwszy od czegoś zupełnie nowego – kategorii Airbnb Pokoje.

Udoskonalenia obejmują ponad 50 nowych funkcji, w których bierze się pod uwagę najistotniejsze opinie gości i gospodarzy uwzględniające pełny zakres doświadczeń związanych z korzystaniem z Airbnb.

Airbnb było pierwotnie sposobem na nocleg u kogoś, kto ma wolny pokój. Pomysł, by dzielić się miejscem w domu, zapewnia dwie wyjątkowe korzyści. Po pierwsze, jest bardziej przystępny cenowo dla gości. Ponad 80 proc. pokoi prywatnych kosztuje poniżej 100 USD za noc, a średnia stawka za pokój to około 67 USD za noc. Po drugie, pobyt u gospodarza to świetny sposób, by poznać kogoś nowego i poczuć się jak u siebie w domu.

Airbnb Rooms Desktop. Fot. Mat. pras.

Idea jest teraz ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. W obecnej sytuacji gospodarczej ludzie chcą podróżować ekonomicznie, a po latach izolacji podczas pandemii szukają sposobów na kontakt z innymi i autentyczne doświadczenia. To idealny moment na to, by wynająć pokój w czyimś domu. Aby jeszcze więcej osób spróbowało tej opcji, muszą czuć się komfortowo u gospodarza.

Nowością są Airbnb Pokoje – zupełnie nowa odsłona Airbnb. Goście mówili, że chcieliby dowiedzieć się więcej o tym, u kogo się zatrzymają. W każdej ofercie pokoju na Airbnb znajduje się teraz wizytówka gospodarza, dzięki której goście mogą poznać tę osobę przed dokonaniem rezerwacji. Stworzono również kategorię Pokoje z ponad milionem ofert, udoskonalonymi filtrami i nowymi funkcjami ochrony prywatności.

Nowa odsłona Airbnb. Fot. Mat. pras.



Z marką Airbnb Pokoje wracamy do idei, od której wszystko się zaczęło – do naszego założycielskiego etosu współdzielenia. Pokoje udostępniane na Airbnb są często tańsze niż hotele i pozwalają poznać miasto w najbardziej autentyczny sposób. To esencja Airbnb – mówi Brian Chesky, współzałożyciel i prezes Airbnb.

Wizytówka dostępna tylko w kategorii Airbnb Pokoje pomoże poznać gospodarza, zanim dokona się rezerwacji. Wystarczy ją kliknąć, aby zobaczyć większe zdjęcie i szczegóły, którymi gospodarz dzieli się z potencjalnymi gośćmi. Są to na przykład informacje o tym, gdzie chodził do szkoły, czym zajmuje się zawodowo, ciekawostki na jego temat czy gotowość do spotkań z gośćmi podczas pobytu.

Airbnb Pokoje. Fot. Mat. pras.

Oferty z tej nowej kategorii można łatwo wyszukać, a zawiera ona wyselekcjonowany zestaw 1 miliona prywatnych sypialni. W każdej ofercie są informacje o dostępie do stref współdzielonych, takich jak kuchnia, salon czy ogród.

Na nowo zaprojektowano też filtr „Rodzaj miejsca”, aby ułatwić przełączanie się między pokojami Airbnb, całymi domami lub wszystkimi rodzajami miejsc. Można łatwo sprawdzić średnią cenę dla każdego rodzaju miejsca dzięki ulepszonemu filtrowi cen, który aktualizuje dane w zależności od tego, co się wybierze.

Airbnb 2023. Fot. Mat. pras.

Gdy w tym samym domu mieszkają różne osoby, bardzo ważne jest zachowanie prywatności. Wszystkie oferty z kategorii Airbnb Pokoje będą wyraźnie wskazywać, czy w drzwiach do sypialni znajduje się zamek. Na stronie oferty znajdziesz również informacje o tym, czy łazienka jest wspólna czy prywatna, oraz wskazówki, czy podczas pobytu w domu będą przebywać osoby inne niż gospodarz.

Przygotowując się do spodziewanego rekordowego sezonu turystycznego, ulepsza się prawie każdy aspekt usług Airbnb – i to na podstawie opinii wyrażanych przez członków społeczności.

Aby ulepszyć usługi, przyjęto podejście projektowe. Najpierw stworzono scenorys działań gościa i gospodarza – od rejestracji po wymeldowanie. Opracowano pełną mapę ich doświadczeń, planując każdy ekran, każdą zasadę i każdą interakcję z obsługą klienta. Następnie przeanalizowano miliony zgłoszeń do obsługi klienta i nałożono je na tę mapę. Przejrzano również tysiące postów w mediach społecznościowych i rozmawiano z setkami tysięcy gości i gospodarzy o tym, jak ulepszyć Airbnb.

Miliony osób przekazały nam opinie na temat tego, jak ulepszyć Airbnb. Posłuchaliśmy ich – mówi Brian Chesky. - Dzisiaj wprowadzamy najbardziej rozbudowany zestaw udoskonaleń w historii Airbnb. Nasze projektowe podejście oznacza, że ciągle coś udoskonalamy, a ponad 50 nowych funkcji to tylko początek. Nigdy nie przestaniemy ulepszać Airbnb.

Ulepszona wersja Airbnb. Fot. Mat. pras.

Oto kilka z ponad 50 nowych funkcji i ulepszeń, które wprowadzono dla gości od dziś:

Przejrzysty opis wymeldowania. Goście mogą zobaczyć instrukcje dotyczące wymeldowania na stronie oferty, zanim dokonają rezerwacji, a przed opuszczeniem domu otrzymają przypomnienie. Wystawiając recenzję po pobycie, goście mogą napisać o prośbach gospodarza, które wymagały zbyt dużego zaangażowania z ich strony. Oferty z powtarzającymi się niskimi ocenami z powodu nieuzasadnionych wymagań wobec gości będą usuwane z Airbnb .

. Ulepszone mapy. Z map korzysta ponad 80 procent gości, więc przyspieszono ich działanie. Wprowadzono pinezki, które nie znikają podczas powiększania i przesuwania mapy, a na ekranie wyświetla się teraz większa liczba wyników wyszukiwania.

Zaprojektowane na nowo listy życzeń. Listy życzeń mają teraz nowy interfejs. Można w nich zapisywać oferty jednym kliknięciem. Ulepszono też kalendarz, który pokazuje dostępność miejsc dodanych do listy życzeń. Goście mogą również dodawać notatki do każdej zapisywanej oferty – dzięki temu łatwiej będzie im zapamiętać, co im się w niej spodobało.

Prostsze i bardziej przystępne pobyty na dłużej. Po upływie trzeciego miesiąca pobytu znacznie zmniejsza się opłatę serwisową gościa. Goście w USA mogą również zaoszczędzić na pobytach dłuższych niż jeden miesiąc, płacąc za pomocą połączonego konta bankowego. Karta Miesiące w wyszukiwarce ma nowy interfejs, który ułatwia wybieranie terminów od 1 do 12 miesięcy.

Priorytetowa obsługa klienta podczas pobytu. Zorganizowano specjalny zespół całodobowej obsługi klienta, który zapewnia priorytetowy dostęp podczas pobytu gościa. Celem jest odbieranie 90 proc. połączeń w języku angielskim w ciągu maksymalnie dwóch minut.

Zapłać później. Dzięki nawiązaniu współpracy z firmą Klarna goście w USA i Kanadzie mogą poprosić o rozłożenie płatności za pobyt na cztery bezodsetkowe raty do uregulowania w ciągu sześciu tygodni. W przypadku rezerwacji o wartości powyżej 500 USD goście mogą ubiegać się o płatność miesięczną (tylko w USA).

goście w USA i Kanadzie mogą poprosić o rozłożenie płatności za pobyt na cztery bezodsetkowe raty do uregulowania w ciągu sześciu tygodni. W przypadku rezerwacji o wartości powyżej 500 USD goście mogą ubiegać się o płatność miesięczną (tylko w USA). Środki na nową rezerwację. Jeśli gospodarz anuluje rezerwację w ciągu 30 dni przed jej rozpoczęciem, większość gości natychmiast otrzyma środki, które będzie można od razu wykorzystać na zarezerwowanie innego miejsca.

Airbnb 2023 Summer. Fot. Mat. pras.

W ramach ponad 50 nowych funkcji i ulepszeń wprowadzono 25 usprawnień dla gospodarzy, w tym nowe narzędzia, które pomogą gospodarzom ustalać konkurencyjne ceny, łatwo dodawać zniżki tygodniowe i miesięczne oraz porównywać podobne oferty w okolicy. Dodany jest również między innymi roczny widok w kalendarzu, łatwe dodawanie opisu wymeldowania, potwierdzenia odczytania wiadomości oraz nowe szybkie odpowiedzi.

Kategorię Airbnb Pokoje oraz ponad 50 nowych funkcji i ulepszeń dla gości i gospodarzy zaczną być wprowadzane w tym tygodniu. Gospodarze mogą wypróbować nowe funkcje już dziś, gdy zarejestrują się w programie wcześniejszego dostępu do Airbnb.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl