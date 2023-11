Wyższa podaż akademików zwiększy dostępność mieszkań na wynajem, bo wyprowadzą się z nich studenci. Co może w tym pomóc? - Wprowadzenie REIT-ów w Polsce - uważa Renata Kusznierska, członek zarządu CRM Students w Polsce.

Obecnie w Polsce dostępnych jest ok. 120 tys. miejsc noclegowych w akademikach, co oznacza, że mamy ofertę tylko dla ok. 9 proc. studentów. W Europie ten wskaźnik wynosi średnio 13 proc.

W Polsce studiuje ok. 1,3 miliona studentów, z czego 40 proc. musi samodzielnie zorganizować sobie zakwaterowanie.

W ostatnich latach, zarówno sektor prywatny, jak i państwowy, podjął wysiłki w celu podniesienia standardów zakwaterowania, co wpłynęło na redukcję dostępnej liczby miejsc w akademikach.

Prowadzimy kilka rozmów z potencjalnymi inwestorami, którzy chcą inwestować w akademiki w Polsce. Na razie nie mogę mówić o konkretach, ale jestem optymistką. Od lat przekonuję, że sektor akademików ma olbrzymi potencjał - tłumaczy Renata Kusznierska, członek zarządu CRM Students w Polsce.

Czy październikowe otwarcie akademika Shed Living Kraków było polskim debiutem brytyjskiego operatora CRM Students?

Renata Kusznierska, członek zarządu CRM Students w Polsce: Krakowski Shed Living to drugi obiekt, który otworzyliśmy w Polsce. Wcześniej, przez trzy lata zarządzaliśmy akademikiem, który funkcjonował pod marką Youniq w Gdańsku, ale - w wyniku przekształceń własnościowych - nie jest już częścią naszego portfolio.

Jak szybko został skomercjalizowany Shed w Krakowie?

Po miesiącu od otwarcia dostępne są pojedyncze pokoje, co jest imponującym osiągnięciem dla zupełnie nowego obiektu. Nasza baza to aż 722 łóżka, a mieszkańcy stanowią zrównoważoną mieszankę studentów polskich i zagranicznych, reprezentujących 40 różnych krajów. Shed Living ma znakomitą lokalizację w Krakowie i jest dobrze oceniany przez naszych mieszkańców.

Nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach Unii Europejskiej, obserwuje się brak dostępnych cenowo miejsc zakwaterowania dla studentów. W rezultacie młodzi ludzie protestują i domagają się poprawy sytuacji. W Polsce doszło niedawno do głośnego protestu: studenci - aby zwrócić uwagę na ten problem - spali na podłodze w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.

Wasze obiekty są akademikami, ale mogą w nich mieszkać nie tylko studenci. Czy jest jakiś model, według którego przydziela się liczbę miejsc dla poszczególnych lokatorów?

Tak, nasze obiekty są akademikami, ale koncepcja zakłada otwartość na różne grupy młodych mieszkańców. Zazwyczaj około 5-7 procent dostępnych miejsc w naszych obiektach jest przeznaczonych dla młodych profesjonalistów. Są to absolwenci uczelni, którzy podjęli swoją pierwszą pracę i znajdują się w okresie przejściowym między życiem studenckim, a pełną dorosłością.

Prowadzimy kilka rozmów z potencjalnymi inwestorami, którzy chcą inwestować w akademiki w Polsce. Na razie nie mogę mówić o konkretach, ale jestem optymistką. Od lat przekonuję, że sektor akademików ma olbrzymi potencjał - tłumaczy Renata Kusznierska, członek zarządu CRM Students w Polsce.

Dla nich dostępność cenowa mieszkań jest kluczowa, co pozwala im zachować kontakt ze swoją grupą rówieśniczą, jednocześnie korzystając z komfortowych warunków mieszkalnych. Nasze obiekty oferują mieszkańcom różnorodność i elastyczność w wyborze dostosowanych do ich potrzeb rozwiązań.

Zazwyczaj ok. 5-7 proc. dostępnych miejsc w obiektach Shed Living jest przeznaczonych dla młodych profesjonalistów. Fot. Shed Living Kraków.

Litewski fundusz 1 Asset Management, który jest inwestorem krakowskiego akademika, planuje kolejny w Warszawie. CRM też doradza w przygotowaniu tej inwestycji. Czy wiadomo już coś więcej na jej temat?

Nie mogę zdradzać szczegółów. Na pewno będzie mniejszy od krakowskiego - ma mieć 350 pokoi. Obecnie jest w fazie projektowania.

CRM Students ma w swoim operatorskim portfelu w Europie ponad 100 akademików różnych marek. Które z nich interesują się wejściem do Polski?

Prowadzimy kilka rozmów z potencjalnymi inwestorami, którzy chcą inwestować w akademiki w Polsce. Na razie nie mogę mówić o konkretach, ale jestem optymistką. Od lat przekonuję, że sektor akademików ma olbrzymi potencjał. Jak wynika z raportu OECD - organizacji zrzeszającej 38 krajów, w 2019 r. pięć milionów studentów uczyło się poza granicami swojego kraju. Przy czym prognoza autorów tego opracowania zakłada, że do 2025 r. będzie ich już aż 25 milionów. Oczywiście, pandemia trochę ostudziła te estymacje, ale wciąż aktualne są unijne programy wymiany studenckiej. Erasmus jest ważnym nawigatorem tego ruchu. Studentów zagranicznych przyjeżdża do nas coraz więcej. Oczekują oni odpowiedniego standardu zakwaterowania i stać ich na prywatny akademik.

Jednym z potencjalnych rozwiązań, które mogłoby wpłynąć na rozwój rynku akademików w Polsce, jest wprowadzenie REIT-ów (Real Estate Investment Trusts). Mogą pomóc przyciągnąć kapitał na inwestycje w sektorze nieruchomości, w tym w akademiki. Fot. Shed Living Kraków.

Czy mamy dla wszystkich odpowiednią ofertę? Jak dziś wygląda nasza baza akademików?

Rynek akademików w Polsce stoi obecnie przed wyzwaniem dostarczenia odpowiedniej oferty. W kraju studiuje około 1,3 miliona studentów, z czego 40 proc. musi samodzielnie zorganizować zakwaterowanie. W ostatnich latach, zarówno sektor prywatny, jak i państwowy, podjął wysiłki w celu podniesienia standardów zakwaterowania, co wpłynęło na redukcję dostępnej liczby miejsc. Obecnie w Polsce dostępnych jest około 120 tys. miejsc noclegowych, co oznacza, że mamy ofertę tylko dla około 9 proc. zainteresowanych studentów.

A w innych krajach europejskich?

W Europie średnie pokrycie wynosi 13 proc. Sytuacja ta jest częścią szerszego problemu występującego w innych krajach Unii Europejskiej, gdzie również obserwuje się brak dostępnych cenowo miejsc zakwaterowania dla studentów. W rezultacie młodzi ludzie protestują i domagają się poprawy sytuacji. W Polsce doszło niedawno do głośnego protestu: studenci - aby zwrócić uwagę na ten problem - spali na podłodze w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.

Z kolei w Holandii, w styczniu tego roku rząd - ze względu na obawy dotyczące zakwaterowania i podaży nauczycieli - zaapelował do uniwersytetów o wstrzymanie rekrutacji na rok akademicki 2023/24. To tylko potwierdza fakt, że młodzi ludzie chcą się kształcić i potrzebują właściwej bazy, która obecnie jest niewystarczająca w całej Europie.

Czy jest jakaś recepta na przyspieszenie budowy odpowiedniej bazy akademików?

Aby przyspieszyć budowę odpowiedniej bazy akademików, potrzebne są programy rządowe lub europejskie, które stymulują inwestycje w ten sektor. Mogą wspierać zarówno budowę prywatnych, jak i uczelnianych akademików, które zapewnią młodym ludziom godne warunki studiowania. Istnieją badania wykazujące, że dobra baza akademicka wpływa aż 10-krotnie na dobre samopoczucie studentów, dlatego inwestycje w ten obszar są tak istotne.

Dla młodych ludzi, ważne jest mieszkanie w bliskim sąsiedztwie uczelni, co wpływa na wygodę i efektywność. Badania pokazują, że istotna jest jednak nie tylko lokalizacja, ale także jakość obiektu i możliwość integracji społecznej. Fot. Shed Living Kraków.

Jednym z potencjalnych rozwiązań, które mogłoby wpłynąć na rozwój rynku akademików w Polsce, jest wprowadzenie REIT-ów (Real Estate Investment Trusts). Mogą pomóc przyciągnąć kapitał na inwestycje w sektorze nieruchomości, w tym w akademiki. Niestety, obecnie na nieruchomościach w Polsce zarabiają głównie zagraniczne fundusze inwestycyjne ze względu na brak regulacji. Wprowadzenie REIT-ów w Polsce mogłoby przyczynić się do rozwoju rynku akademików i stworzyć większe możliwości finansowania nowych inwestycji.

Nie tylko akademików w Polsce brakuje, ale też mieszkań na wynajem.

To prawda, brakuje mieszkań na wynajem i ta sytuacja dotyka nie tylko studentów. Luka podażowa wynosi ok. 2 mln lokali, co jest znacznym wyzwaniem dla rynku nieruchomości. Budowa akademików mogłaby zwiększyć dostępność mieszkań na wynajem, ponieważ studenci mieliby możliwość zakwaterowania w przeznaczonych dla nich obiektach.

Podczas wakacji, często ok. 25 proc. lokatorów pozostaje w swoich pokojach, zwłaszcza ci, którzy pracują lub mają inne zobowiązania. Pozostałe dostępne powierzchnie akademika mogą być wykorzystane jako letni hostel. Fot. Shed Living Kraków.

Dla młodych ludzi, ważne jest mieszkanie w bliskim sąsiedztwie uczelni, co wpływa na wygodę i efektywność. Badania pokazują, że istotna jest jednak nie tylko lokalizacja, ale także jakość obiektu i możliwość integracji społecznej. Dlatego inwestycje w akademiki, które zapewniają odpowiedni standard i stwarzają możliwości do nawiązywania kontaktów społecznych, są ważne dla rozwoju ich mieszkańców.

Lokalizacja - trudny warunek, mocno ogranicza wybór do okolic uczelni lub np. metra. Czy dobra działka wystarczy, żeby bank sfinansował budowę akademika?

Lokalizacja jest kluczowym czynnikiem przy budowie akademików, jednak sama dobra działka to za mało. Banki pytają o to, kto będzie zarządzał obiektem. Profesjonalny operator akademika to jeden z kluczowych czynników decydujących o przyznaniu finansowania. Jest w stanie zapewnić efektywne zarządzanie, komercjalizację oraz skuteczne działania marketingowe.

Warto zaznaczyć, że branża akademików dynamicznie się rozwija, a platformy starają się osiągnąć efekt skali poprzez konsolidację. Posiadanie większej liczby obiektów w portfelu daje przewagę konkurencyjną.

Jaki macie pomysł wykorzystania akademika podczas wakacji?

Podczas wakacji, często ok. 25 proc. lokatorów pozostaje w swoich pokojach, zwłaszcza ci, którzy pracują lub mają inne zobowiązania. Pozostałe dostępne powierzchnie akademika mogą być wykorzystane jako letni hostel. To rozwiązanie sprawdziło się w Gdańsku i podobnie będzie w przypadku akademika w Krakowie. Taki letni hostel może przyciągnąć turystów i podróżnych, którzy szukają niedrogiego i wygodnego zakwaterowania podczas wakacji. Należy jednak pamiętać, że jest to zupełnie inny model operacyjny, do którego trzeba obiekt odpowiednio przygotować.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl