Andrzej Gut-Mostowy: branża turystyczna będzie przeżywać trudne chwile

Z powodu epidemii koronawirusa wiele obiektów turystycznych, hotelowych i kongresowych, znalazło się w bardzo trudnej sytuacji. Ich właściciele praktycznie z dnia na dzień zostali pozbawieniu przychodów. - Skala dramatu jest na prawdę wielka – powiedział serwisowi money.pl Andrzej Gut-Mostowy. Sekretarz stanu, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw promocji polskiej marki.

- Zdajemy sobie sprawę, że najważniejsze to przetrwać najbliższe tygodnie, może miesiące, a potem, mamy nadzieję, że wszystko wróci do normy. Niestety branżę może czekać fala zwolnień – przyznaje Andrzej Gut-Mostowy. Podkreśla, że nikt nie ponosi za to odpowiedzialności. - Takie są uwarunkowania – dodaje.

W rozmowie z money.pl stwierdził, że w opinii wielu fachowców branża turystyczna nie odbuduje się z dnia na dzień, do rozmiarów z 2018-2019 roku. Polska Izba Turystyki zakłada, że powrót do normalności, może zająć nawet kilkanaście miesięcy.

Gut-Mostowy, który sam jest właściciel hotelu w Zakopanem, przyznał, że ma nadzieję, że fala zwolnień w hotelarstwie nie będzie ekstremalnie duża. Dodał, że w Zakopanem nie obserwuje gwałtownych ruchów. - W tej branży dobrze wyszkolony pracownik jest niezwykle ważnym atutem. W branży jest wola zmniejszania kosztów, ale też utrzymania trzonu załogi - podkreśla.

Zapytany o sektor condohoteli, przyznał, że jest on w nieco trudniejszej sytuacji, ale kłopoty dotykają całą branżę, od rynku MICE, przez hotelarstwo, pilotów wycieczek czy biura podróży. - Wszyscy będą przeżywać bardzo trudne chwile. Skala dramatu jest na prawdę wielka – podsumował.