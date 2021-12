Apartament wakacyjny lepszy od condohotelu? Zdrojowa zmienia taktykę

Goście hotelowi są zdezorientowani. Panuje jednak umiarkowany realizm. Wyniki nie są tak beznadziejne jak w zeszłym roku przez wprowadzony lockdown, ale też specjalnie nie cieszą.

Obowiązujące obostrzenia są niesprawiedliwe, ponieważ dotykają jedynie wybranych branż, takich jak hotelarstwo czy gastronomia, omijając na przykład zakłady produkcyjne czy łagodnie traktując transport zbiorowy.

Dalej nie ma możliwości weryfikowania statusu zdrowotnego gości ze względu na brak podstawy prawnej. Na pewno nie mogą nią być wewnętrzne regulaminy czy ustne zapewnienia urzędników.

Spodziewał się pan wprowadzenia limitu obłożenia w hotelach do bardzo niskich 30 proc.?

Jan Wróblewski, współzałożyciel Zdrojowa Invest & Hotels: Bardzo krytycznie oceniam te ograniczenia, bo one do niczego nie prowadzą. Limity obłożenia wcale nie zwiększają bezpieczeństwa. Robią to tylko szczepienia, dystans społeczny i noszenie maseczek, a to nie jest egzekwowane w przeciwieństwie do Europy Zachodniej. Dalej nie ma też możliwości weryfikowania statusu zdrowotnego gości ze względu na brak podstawy prawnej.

Czyli najlepszym rozwiązaniem byłoby ustanowienie tzw. paszportu covidowego „wejściówką” do różnych lokali, w tym do hoteli, tak?

Nie jestem ekspertem zdrowotnym, ale według nich tak. Tak też zrobiono w wielu krajach europejskich. Przykłady pokazują, że takie regulacje skutecznie mobilizują do szczepień, gdy konsument nie może odmówić weryfikacji. Tymczasem u nas jest odwrotnie i obowiązują obostrzenia, które są niesprawiedliwe, ponieważ dotykają jedynie wybranych branż, takich jak hotelarstwo czy gastronomia, omijając na przykład zakłady produkcyjne czy łagodnie traktując transport zbiorowy. Przecież linie lotnicze mają większą możliwość wywożenia klientów na zagraniczne wycieczki ze szkodą dla narodowej turystyki w kraju. Tymczasem według danych Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, w ponad połowie hoteli w Polsce, do 80 proc. pracowników jest w pełni zaszczepionych.

Przedsiębiorcy, według wskazówek rządu, mają postępować zgodnie ze swoimi wewnętrznymi regulaminami, na podstawie których mogą po prostu nie wpuszczać niezaszczepionych.

Nie jestem też politykiem żeby zmuszać innych do czegokolwiek. Uważam także, że jest to próba przerzucenia na przedsiębiorców odpowiedzialności. Prawda jest taka, że dalej nie ma żadnej podstawy prawnej do takiego postępowania, a już na pewno nie mogą to być wewnętrzne regulaminy czy ustne zapewnienia urzędników. A nawet jeśli przepisy ustawowe się pojawią, to nie może być tak, że odmowa weryfikacji statusu przez klienta spowoduje wliczenie go do limitów. Oznaczyłoby to ponoszenie odpowiedzialności przez jednych za zaniechania drugich. Przypomina to trochę minione systemy.

