Accor stworzyła nowy koncept – Novotel Living. Kierowany jest on do podróżników i inwestorów, którzy szukają okazji do lokowania swoich pieniędzy.

Partner serwisu

Oddanie Novotel Living Batumi zaplanowane jest na czerwiec 2024 roku.

Za realizację odpowiada firma Madri Holding, a jej przedstawicielką na rynkach polskim, czeskim oraz krajów bałtyckich jest Oksana A. Żendarska.

Nowy projekt będzie działał zgodnie z dobrze znanym światowym systemem strata title, co oznacza, że każdy apartament należy do osoby prywatnej, podczas gdy hotel ma wspólną infrastrukturę. Korzyści ekonomiczne takiego sojuszu są atrakcyjne dla właścicieli apartamentów, gdyż nie ponoszą oni kosztów utrzymania pomieszczeń oraz infrastruktury, a także poszukiwania i przyciągania przepływu gości, uzyskując jednocześnie dochody z wynajmu mieszkań. Novotel Living dla inwestorów Koncept Novotel Living Batumi to połączenie obsługi hotelowej, którą prezentuje marka NOVOTEL, z obsługą apartamentów. Oferowane są tu elastyczne rozwiązania dla gości planujących kilkudniowy lub nawet kilkumiesięczny pobyt, oferując pokoje i apartamenty z kuchnią. Goście mogą czuć się jak w domu, ale cały czas otrzymują hotelowy poziom usług. - Novotel Living Batumi jest doskonałą alternatywą dla osób, które chcą inwestować w nieruchomości, a jednocześnie szukają idealnego domu dla siebie i swojej rodziny. Inwestorzy mogą kupować mieszkania i partycypować w zyskach z wynajmu apartamentów gościom. W naszej inwestycji może to wynieść nawet do 15 proc. zysku rocznie. Właściciele mogą również wykorzystywać mieszkanie na własne potrzeby w określonym okresie w roku - tłumaczy Oksana A. Żendarska. Już w tej chwili sprzedanych mamy ponad 50 proc. apartamentów. Okazuje się, że Polacy, także mieszkający poza granicami Polski, chętnie inwestują w ten nowy koncept – mówi Oksana A. Żendarska. Nowy hotel w Batumi W NOVOTEL LIVING BATUMI znajdzie się 160 mieszkań o powierzchni od 33 do 74 mkw. Apartamenty zostaną wykończone zgodnie z najwyższymi standardami marki Accor, aby zapewnić gościom maksymalny komfort podczas pobytu. Czytaj więcej Accor w dobrej formie. Planuje zamknąć rok wzrostami sieci - Novotel Living jest przykładem elastycznego podejścia Accor do gościnności w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby podróżnych. Ogromnym atutem jest położenie inwestycji nad Morzem Czarnym, zaledwie 30 metrów od linii brzegowej. Goście będą mieć dostęp do prywatnej plaży z szerokim wachlarzem możliwości rekreacyjnych i programem na cały dzień, oraz placu zabaw z usługą opieki nad dziećmi. W pobliżu znajduje się także Ogród Botaniczny. Do dyspozycji będą strefy spa i wellness o powierzchni 300 mkw., strefa relaksu z basenem bez krawędzi na najwyższym piętrze z oszałamiającym widokiem na morze i góry – dodaje Oksana A. Żendarska. Inwestorem i deweloperem Novotel Living by Accor w Batumi jest firma MARDI, która powierzyła firmie Accor zarządzanie nowym hotelem. MARDI to grupa inwestycyjna, która jest wiodącym inwestorem na rynku budowlanym w Gruzji i wybudowała 17 projektów w Tbilisi, Batumi i ośrodku narciarskim Bakuriani. Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl