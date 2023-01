Obecnie najpopularniejszą lokalizacją do zakupu nieruchomości jest Hiszpania, ale rośnie też zainteresowanie nowymi kierunkami. Karolina Kaim, CEO Blueprint Group przekonuje, że Cypr może stać się kolejnym dobrym miejscem dla inwestorów.

Polacy kupują zagraniczne nieruchomości i w nich lokują swoje oszczędności.

Obecnie Hiszpania jest pierwszym inwestycyjnym wyborem Polaków za granicą.

Z danych, które udostępnił w grudniu bank Pekao, wynika, że od stycznia do września 2022 r. Polacy kupili ok. 2,3 tys. domów i mieszkań na terenie Hiszpanii.

Na celowniku jest też Chorwacja, Albania i Cypr.

Karolina Kaim, CEO Blueprint Group, architektka i ekspertka rynku nieruchomości luksusowych uważa, że Cypr może stać się kolejnym hitem, bo potencjalnych korzyści jest mnóstwo, a wad tak samo mało, jak zanieczyszczeń tamtejszej przyrody.

Na południu ceny apartamentów są podobne do tych w Hiszpanii, zaczynają się od 140 - 180 tysięcy euro. Cypr Północny (część turecka) jest nawet 4 razy tańszy, apartament inwestycyjny w resorcie można trafić już za 70 tysięcy - mówi Karolina Kaim, CEO Blueprint Group.

- Każde miasto jest nieco inne. Pafos to esencja Grecji, Limassol to mały Dubaj – blichtr i kasyna, Kyerniia to z kolei pola golfowe i zabytki, w Larnace wyjątkowo korzystnie jest inwestować w nieruchomości, bo ich ceny mogą w niedalekiej przyszłości sporo wzrosnąć. Każdy znajdzie na Cyprze coś dla siebie, inwestycyjnie i życiowo – dodaje Karolina Kaim.

Plaże, dużo kamienistych, ale sporo również tak lubianych przez Polaków piaszczystych brzegów. Do tego dochodzą jedne z najniższych stawek podatkowych w Unii Europejskiej i właściwie zero przemysłu, a co za tym idzie niemal zero zanieczyszczeń i żadnych alergenów.

Gdzie jest "haczyk"?

Może w zupełnie innym stylu życia, w lewostronnym ruchu, w międzynarodowym towarzystwie, do którego nie każdy jest przyzwyczajony. Szczególnie jeśli przyjdzie do posiadania rosyjskich sąsiadów, bo jest ich tu sporo, ale nie więcej niż byłych właścicieli wyspy – Anglików. W obu tych językach da się wszędzie dogadać.

Inwestują tu teraz wszyscy. Ludzie chcą być blisko słońca, ale jednocześnie być w strefie euro, bo to oznacza dobrą, międzynarodową edukację i sprawną służbę zdrowia. Skandynawowie szukają więc pięknej pogody, Anglicy tańszej niż u nich w ojczyźnie edukacji, Niemcy niskich podatków, Europa Wschodnia dobrych inwestycji w euro. Wszyscy natomiast – ponad pozostałymi preferencjami - poszukują Quality of Life – mówi Karolina Kaim.

Zaletą Cypru są dwa duże, międzynarodowe lotniska (bezpośredni lot z Polski to 3,5 godz.) i dobra, całoroczna komunikacja na samej wyspie. Duże inwestycje dobre dla cen okolicznych nieruchomości? Już niebawem. W planach jest budowa ogromnej mariny obok Larnaki czy największego kasyna w Europie w Limassol. Podobne w Bafra - kilkanaście luksusowych hoteli i kasyn stworzy tam istne Las Vegas Europy.

