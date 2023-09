Część apartamentów wakacyjnych sprzedaje się na bardzo wczesnym etapie projektu. Zawsze są chętni, bo wtedy lokale są tańsze. Wraz z postępem budowy - ceny rosną - tłumaczy Paweł Nowicki, prezes Vanto Estate.

Belle View powstaje przy ul. Słonecznej, nieopodal zbiegu ulic: Okrzei i Kilińskiego, więc w samym centrum Szklarskiej Poręby. Fot. Mat. prasowe.

Gdzie dzisiaj najlepiej budować apartamenty wakacyjne?

Paweł Nowicki, prezes Vanto Estate: Mazury nie są jeszcze inwestycyjnie tak oblegane jak Karkonosze, ale to powoli się zmienia. Jeśli chodzi o możliwości zainwestowania w apartament wakacyjny w górskim kurorcie, to przede wszystkim mamy Zakopane, w którym bardzo trudno zbudować nowy obiekt wypoczynkowy. To mocno nasycony rynek. Z kolei, kuszące głównie mieszkańców województwa śląskiego, Wisła i Szczyrk mają wciąż potencjał na nową zabudowę i ona cały czas tam powstaje. Tymczasem Szklarska Poręba jeszcze całkiem niedawno była niedoceniana. Teraz zyskuje uznanie nie tylko wśród mieszkańców Dolnego Śląska, ale jest trzecim miastem górskim pod względem liczby odwiedzających je turystów.

Najnowszym projektem Vanto Estate w Szklarskiej Porębie jest liczący 110 lokali Mirador Szrenica. Jego zakończenie planowane jest dopiero w 2026 r., ale już 15 proc. apartamentów już zostało sprzedanych.

Dlaczego akurat ten segment rynku wybraliście?

Łukasz Wasiak, właściciel Vanto Estate: Już od jakiegoś czasu współpracowaliśmy z Pawłem przy różnych projektach i postanowiliśmy połączyć siły. Dostrzegając, jak ważne jest indywidualne podejście i profesjonalna obsługa klienta, a także sprostanie jego oczekiwaniom na wymagającym rynku nieruchomości, postanowiliśmy wspólnie stworzyć nową markę – Vanto Estate.

Brzegova Residence w Mikołajkach pomieści 186 apartamentów od ok. 29 mkw. do 54 mkw. W pierwszym etapie, którego budowa ruszy w czwartym kwartale tego roku, powstaną trzy budynki mieszczące 114 apartamentów sprzedawanych w formie obligatoryjnej opieki operatorskiej. Fot. Mat. prasowe.

PN: Łukasz doskonale potrafi analizować potencjał działek i ma zaufany zespół realizujący budowy. Z moim doświadczeniem związanym z finansami udało nam stworzyć miejsce, w którym inwestor będzie miał poczucie, że jego kapitał jest pod opieką profesjonalistów, którzy doskonale wiedzą, jakie działania podjąć, by osiągnąć zamierzony cel.

Vanto ma w pipelinie aż 660 apartamentów wakacyjnych w górach i na Mazurach, z czego aż 467 w Szklarskiej Porębie. Czy to nie za dużo jak na taką niewielką miejscowość?

ŁW: Dalej zauważam tu bardzo duży potencjał do inwestycji. Pracuję na miejscu od trzech lat, zajmując się budową czterech naszych obiektów. Można powiedzieć, że jestem wliczany do statystyk mieszkańców. Co roku do Szklarskiej Poręby przejeżdża mnóstwo turystów, którzy szukają odpowiedniego miejsca noclegowego. Właśnie oddaję pierwszy etap Złotego Horyzontu przy ul. Górnej 19. Oficjalne otwarcie jest planowane na początek grudnia tego roku. Inwestycja posiada m.in.: restaurację, SPA, trzy rodzaje saun, grotę solną, pokój relaksacyjny i siłownię, basen rekreacyjny, brodzik dla dzieci, swim-up bar, jacuzzi wewnętrzne i zewnętrzne oraz basen zewnętrzny.

Brzegova Residence w Mikołajkach będzie mieć bogatą infrastrukturę towarzyszącą. Fot. Mat. prasowe.

Kończycie też budowę Belle View. Czy już wszystkie apartamenty się sprzedały?

ŁW: W ofercie mieliśmy 113 lokali o metrażach od 25 mkw. do 75 mkw., dostępnych jest tylko 21. Belle View powstaje przy ul. Słonecznej, nieopodal zbiegu ulic: Okrzei i Kilińskiego, więc w samym centrum Szklarskiej Poręby. Zakończyliśmy stan surowy zamknięty, do miesiąca osiągniemy stan deweloperski. Do końca roku zamkniemy wszystkie prace budowlane. W budynku zaplanowaliśmy m.in. część SPA z suchymi saunami, jacuzzi i przebieralnią oraz narciarnię i rowerownię. W pobliżu Belle View kończymy też kameralny projekt Mariental Residence. Liczy 54 apartamenty. Sprzedaż osiągnęła poziom 97 proc. Obecnie trwają prace wykończeniowe w środku budynku. Naszym najnowszym projektem w Szklarskiej Porębie jest liczący 110 lokali Mirador Szrenica. Jego zakończenie planujemy dopiero w 2026 r., ale już 15 proc. apartamentów sprzedaliśmy.

Czyli apartamenty wakacyjne sprzedają się na etapie dziury w ziemi?

PN: Na tak wczesnym etapie projektu, zawsze są chętni na zakup, bo wtedy apartamenty są tańsze. Wraz z postępem budowy - ceny rosną. Polacy w ogóle od dawna lubią inwestować w nieruchomości, powodem może być przywiązanie do własności, ale też być słabość rynku kapitałowego. Kolejnym powodem inwestowania jest chęć posiadania własnego zaplecza wakacyjnego, w którym mogą ulokować swoje nadwyżki finansowe i jednocześnie czerpać z tego comiesięczne dochody. Ta forma inwestowania pozwala relatywnie dużo zarobić. Lokaty bankowe dzisiaj co prawda są oprocentowane na 7 proc., ale jeszcze dwa, trzy lata temu nie można było się doliczyć nawet 3 proc.

Najnowszym projektem Vanto Estate w Szklarskiej Porębie jest liczący 110 lokali Mirador Szrenica. Fot. Mat. prasowe.

Najważniejsze jest dla nas odpowiadanie na zróżnicowane potrzeby klientów, więc Vanto to nie tylko Estate, ale cała grupa. Każda z jej części jest odpowiedzialna za jakiś sektor, w tym między innymi audyt i analizę finansową. Nie bez powodu więc naszą główną misją jest łączenie pasji do nieruchomości z pragmatyzmem rynku finansowego.

Jaki model rozliczenia przyjęliście?

PN: Od samego początku stawiamy na wspólny biznes, w którym każdy będzie win-win, dlatego proponujemy profesjonalną opiekę operatorską. Dzielimy się przychodem w stosunku 70 proc. dla właściciela, 30 proc. dla operatora. Ten układ obowiązywał będzie w Złotym Horyzoncie i w naszej jedynej mazurskiej inwestycji - Brzegova Residence w Mikołajkach ze względu na bogatą infrastrukturę towarzyszącą, którą trzeba się na co dzień zajmować. W pozostałych projektach o wyborze operatora zdecydują właściciele apartamentów.

Mirador Szrenica. Jego zakończenie planowane jest dopiero w 2026 r., ale już 15 proc. apartamentów już zostało sprzedanych. Fot. Mat. prasowe.

Czyli Brzegova Residence będzie condohotelem?

ŁW: Brzegova to - podobnie jak Złoty Horyzont Resort&SPA - perełka w naszym portfolio. Przygotowanie inwestycji skrojonej na potrzeby klientów zajęło nam ponad dwanaście miesięcy. Oparliśmy ją o wiele analiz i dopracowaliśmy pod każdym względem - estetycznym i praktycznym. Tworząc projekt, zawsze zadajemy sobie pytanie, gdzie sami chcielibyśmy pojechać i na jakiej jakości usług nam zależy. W inwestycjach w nieruchomości bardzo ważna jest lokalizacja, a Brzegova znajduje się w niepowtarzalnym miejscu: pierwsza linia brzegowa Jeziora Mikołajskiego z bezpośrednim dostępem do promenady w Mikołajkach na ulicy Michała Kajki, blisko centrum, bo zaledwie 5 minut spacerem. Wszystkie atrakcje tego miejsca są na wyciągnięcie ręki, a zarazem jest zacisznie i spokojnie.

Belle View powstaje przy ul. Słonecznej, nieopodal zbiegu ulic: Okrzei i Kilińskiego, więc w samym centrum Szklarskiej Poręby. Do końca roku zamknięte zostaną wszystkie prace budowlane. Fot. Mat. prasowe.

PN: Inwestycja pomieści 186 apartamentów od ok. 29 mkw. do 54 mkw. W pierwszym etapie, którego budowa ruszy w czwartym kwartale tego roku, powstaną trzy budynki mieszczące 114 apartamentów sprzedawanych w formie obligatoryjnej opieki operatorskiej. Znajdą się w nich m.in.: zewnętrzny basen infinity, strefa SPA z jacuzzi, sauną oraz basenem wewnętrznym. Zaplanowaliśmy też trzy sale konferencyjne i kręgielnię, bo w tym biznesie nie jest sztuką zarobić w sezonie, lecz poza nim, dlatego trzeba dywersyfikować usługi, stąd ukłon w stronę sektora konferencyjnego. W drugim etapie Brzegovej powstaną 72 lokale w dwóch budynkach z przeznaczeniem na second home z możliwością skorzystania z opieki operatorskiej. Przedsprzedaż ruszyła – pierwsze sześć apartamentów zostało już zarezerwowanych przez klientów.

Vanto buduje w górach i na Mazurach, a co z morzem?

ŁW: To nasz kierunek dalszych poszukiwań - aktualnie analizujemy kilka gruntów w pasie nadmorskim. Z naszym zapałem i podejściem do biznesu to kwestia czasu i oferta na Bałtykiem się pojawi, ponieważ klienci mają różne preferencje, a my chcemy zapewnić im pełen wybór.

