Q18 ApartHotel. Szklano-stalowa konstrukcja mieści na szóstym piętrze jedenaście mniejszych lokali, a na siódmym - osiem nieco większych. Fot. Modern Group.

Q18 ApartHotel powstał przy ul. Królowej Jadwigi 18 w Bydgoszczy, w biurowcu pochodzącym z lat 60. Modern Group kupiła go w 2017 r. Miał wtedy pięć pięter i wynajęty był jedynie w 50 proc.

- Przeprowadziliśmy remont generalny, ponownie skomercjalizowaliśmy i postanowiliśmy dobudować dwa dodatkowe piętra, w których urządziliśmy Q18 ApartHotel. Szklano-stalowa konstrukcja mieści na szóstym piętrze jedenaście mniejszych lokali, a na siódmym - osiem nieco większych - tłumaczy Szymon Borowicz, dyrektor ds. zarządzania i inwestycji w Modern Group, bydgoskiej firmy specjalizującej się w modernizacji leciwych biurowców.

- Chcieliśmy zdywersyfikować portfel i nauczyć się nowej branży. Sami zarządzamy wynajmem - dodaje Beata Tokarska, manager obiektu.

Apartamenty są wykończone na wysokim poziomie, łącznie z kuchnią. Każdy lokal ma przeszkloną ścianę, więc widok jest kuszący, podobnie jak wjazd przeszkloną zewnętrzną windą do aparthotelu i na taras na dachu.

- Mamy za sobą pół roku intensywnej pracy w nowej branży. Goście do nas wracają. Bardzo dużo pozytywnych komentarzy zbiera system automatycznej recepcji pozwalający na samodzielne zameldowanie, opłacenie pobytu i wygenerowanie karty dostępów do apartamentów - opisuje Beata Tokarska.

Wszystkie lokale wyposażone są w indywidualnie sterowane klimatyzacje oraz panoramiczne okna z funkcją automatycznego przewietrzania.

- Zatrzymują się u nas rodziny z dziećmi, turyści z zagranicy i biznesowi - nawet stali klienci, przyjeżdżający 2-3 razy w miesiącu oraz goście naszych najemców z innych oddziałów w Polsce, dla których pobyt w apartamentach i praca w biurowcu jest bardzo wygodnym rozwiązaniem - tłumaczy Szymon Borowicz.

Obecnie dostępnych jest jedenaście apartamentów o powierzchni od 16 mkw. do 58 mkw. Większość z nich ma oddzielne sypialnie i salon z kuchnią. Cześć apartamentów posiada tarasy z widokiem na panoramę miasta.

Do tej pory w większość weekendów mieliśmy stuprocentowe obłożenie, dlatego dążymy do uruchomienia siódmego piętra, aby zwiększyć oferowaną bazę. Powstaje tam osiem apartamentów premium o powierzchni do 75 kw. Otwarcie planujemy na weekend majowy 2023 r. - zapowiada Szymon Borowicz.