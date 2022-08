Apel o wsparcie dla przedsiębiorców działających nad Odrą

Północna Izba Gospodarcza jest zasypywana niepokojącymi sygnałami od przedsiębiorców prowadzących biznes nad Odrą.

Ilość klientów wypożyczalni sprzętu sportowego czy agroturystyki z dnia na dzień spadła niemal do zera.

PIG apeluje o natychmiastowe uruchomienie wsparcia dla przedsiębiorców dotkniętych stratami, wynikającymi z katastrofy ekologicznej.

- Katastrofa ekologiczna na Odrze, niemal z dnia na dzień, odcięła dużą grupę przedsiębiorców od możliwości zarabiania pieniędzy. Mowa tutaj o firmach, które zwykle działają sezonowo i w ciągu wiosny i lata muszą zarobić na okres, kiedy ich działanie nie jest możliwe. Dotyczy to wypożyczalni kajaków, sprzętu wodnego, czy też ośrodków turystycznych zlokalizowanych nad Odrą, ale również dotyczy to restauracji. Katastrofa ekologiczna to gigantyczne straty i niemal całkowita blokada funkcjonowania - oznajmia Hanna Mojsiuk, Prezes Północnej Izby Gospodarczej.

Od ubiegłego tygodnia odbieramy dramatyczne telefony od zdesperowanych przedsiębiorców. Mówią o tym, że zakaz korzystania z wody sprawił, że klienci po prostu pouciekali. Odwoływane są rezerwacje w ośrodkach agroturystycznych, nie ma klientów na wypożyczanie kajaków czy żaglówek. Nie ma chętnych do wypoczywania w ośrodkach nad wodą, skoro nie można skorzystać z wody - mówi Hanna Mojsiuk.

Skarg jest mnóstwo. Okazuje się, że dotyczy to również restauracji, które serwowały ryby, a z wiadomych powodów klienci nie chcą ich zamawiać. Wiele osób nie rozumie także, czy zakaz korzystania oznacza na przykład też zakaz żeglowania. Północna Izba Gospodarcza apeluje o natychmiastowe uruchomienie wsparcia dla przedsiębiorców dotkniętych stratami, wynikającymi z katastrofy ekologicznej. Blokada działalności powinna wiązać się z prawem do rekompensaty lub zwolnienia z opłat czynszowych czy podatkowych.

Nasz apel skierowany jest do władz centralnych, by utworzyć taki fundusz, ale tez do władz lokalnych i samorządowych, by okazały wsparcie przedsiębiorcom – podkreśla Hanna Mojsiuk.